Maserati MMXX, le prime immagini del nuovo bolide della casa modenese: pronti a restare a bocca aperta? [GALLERY]

La Maserati MMXX è pronta ad essere presentata agli appassionati di motori. La data scelta dalla casa modenese è in arrivo, nel maggio del 2020 sarà infatti possibile apprezzare in tutto il suo splendore il nuovo gioiello della Maserati, per adesso dovremmo accontentarci dell’anteprima lasciata trapelare oggi. Poche immagini in versione camouflage che rendono già l’idea della bellezza della nuova MMXX. “Oggi il primo mulotipo per lo sviluppo del nuovo motore Maserati è uscito dai cancelli di Viale Ciro Menotti a Modena. I mulotipi di un nuovo modello Maserati – così vengono chiamati in gergo automobilistico – hanno una particolare grafica che riprende il teaser inviato per dare appuntamento a Maggio 2020. Le vetture sperimentali sono equipaggiate con un nuovo motopropulsore interamente progettato e costruito in Maserati che sarà il capostipite di una nuova famiglia di motori impiegati in esclusiva sulle vetture del Tridente. I dati acquisiti attraverso i chilometri percorsi dai mulotipi saranno integrati con le esperienze realizzate attraverso i simulatori di guida presenti nel Maserati Innovation Lab, i più avanzati al mondo. Con questa metodologia di lavoro si procederà alla messa a punto e alla definizione dei prototipi con carrozzeria e meccanica in veste definitiva“.

