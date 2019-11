Maserati Innovation Lab – Aperte le porte del centro di ingegneria esclusivo ed ‘off limits’ [GALLERY]

Maserati per la prima volta apre al mondo il suo centro di ingegneria di Via Emilia Ovest. Viene offerto un sguardo esclusivo dietro le quinte nel cuore dell’innovazione e dello sviluppo del Marchio

In via del tutto eccezionale Maserati apre le porte di un luogo esclusivo e solitamente “off limits”: il Maserati Innovation Lab. Il centro di ingegneria del Brand inaugurato nel settembre 2015 in via Emilia Ovest a Modena, condivide per la prima volta con l’esterno il suo ruolo fondamentale di cuore pulsante della ricerca tecnologica, dello sviluppo e della progettazione del Marchio.

In questa struttura di eccellenza si progettano tutte le Maserati di oggi e di domani. Qui i processi digitali supportano lo sviluppo del prodotto applicando l’esclusiva ricetta Maserati che, attraverso un approccio integrato, pone l’uomo al centro sin dalle prime fasi: l’attenzione per il cliente è inserita nel mondo della simulazione virtuale con un mix esclusivo tra hardware e software.

I processi digitali a supporto dello sviluppo del prodotto si concretizzano in tre grandi aree: il Simulatore Statico, il nuovo Simulatore Dinamico di ultima generazione DiM (Driver-in-Motion) e i laboratori per lo sviluppo della “User eXperience”.

Il polo di Sviluppo Prodotto (o Direzione Tecnica) si avvale del lavoro di più di 1.500 tecnici (suddivisi nelle sedi di Modena in Via Emilia Ovest, in Viale Ciro Menotti, Via delle Nazioni, nella sede di Grugliasco e di Balocco). In particolare nella sede di Via Emilia Ovest, che si estende per una superficie totale di 33.744 mq (dei quali 14.000 mq coperti e 19.744 mq scoperti), svolgono le loro attività più di 1.100 persone, in grandissima maggioranza ingegneri, provenienti da 17 paesi diversi. L’ambiente, molto giovane e dinamico, vede un’età media di circa 37 anni: quasi la metà dei dipendenti sono under 35 e il 20% addirittura under 30. L’organizzazione è cresciuta notevolmente negli ultimi anni attraendo i migliori talenti provenienti dalle principali università italiane, con le quali Maserati collabora attivamente.

Simulatore Statico

Il Simulatore Statico è il punto di partenza di tutta l’esperienza nel mondo della simulazione per Maserati.

Il sistema è composto da un cockpit, tre proiettori e un’elevata potenza computazionale. Si tratta di un sistema che aiuta gli ingegneri ad avere, nella prima fase del processo di sviluppo, un feedback immediato da parte del driver e contribuisce pesantemente al processo di validazione dei nuovi modelli.

L’ingegneria Maserati mette al centro il guidatore già durante lo sviluppo virtuale creando un collegamento tra la metodologia Hardware In the Loop (HiL) e il simulatore. Mediante questo approccio è possibile aggiungere sottosistemi reali come sterzo e freno, ABS e ESC per creare dei test che connettono componenti fisici con parti simulate in modo da diventare il banco di prova per lo sviluppo dei nuovi veicoli in tutte le loro caratteristiche. Si possono, infine, sviluppare, sperimentare e validare sistemi di ausilio alla guida in un ambiente sicuro, riproducendo gli scenari complessi che si possono trovare in ogni parte del mondo.

Simulatore Dinamico di ultima generazione DiM (Driver-in-Motion)

Il Simulatore Dinamico di ultima generazione DiM (Driver-in-Motion), il più avanzato e moderno esemplare presente in Europa, supporta gli ingegneri Maserati nello sviluppo di tutti i nuovi modelli. Il Simulatore Dinamico dispone di una tecnologia evoluta e permette di sfruttare pienamente l’integrazione dei sistemi, tramite lo sviluppo di strategie di controllo proprietarie, limitando i tempi e i costi di sviluppo.

Il Driving Simulator aiuta a ridurre il numero di prototipi, arrivando ad un Virtual Sign-Off estremamente vicino al prodotto finale.

Con diverse direzioni di movimento, questo strumento sviluppa un’esperienza di guida effettiva ed emula, in un ambiente virtuale, le dinamiche di guida di un veicolo nell’ambiente reale su una grande varietà di superfici stradali o ambienti, tra cui i più importanti circuiti automobilistici internazionali.

Il simulatore permette di testare veicoli su piste diverse nella stessa giornata. Le modifiche al veicolo sono possibili con pochi clic e questo facilita i confronti e l’analisi dei dati raccolti.

La maggior parte dei simulatori utilizzano sei attuatori per offrire sei “gradi di libertà”. L’innovativo simulatore dinamico presente presso l’Innovation Lab sfrutta ben nove attuatori, grazie ai quali offre tre “gradi di libertà” per la piattaforma inferiore e sei per quella superiore. In questo modo può offrire, in totale, nove “gradi di libertà” e riprodurre accuratamente le caratteristiche di marcia di un veicolo. Tutto ciò consente agli ingegneri di analizzare con precisione la dinamica della vettura, oltre alle performance di guida e al comfort, tutto su una stessa piattaforma in movimento.

Un’altra caratteristica particolarmente interessante è un cuscino d’aria molto sottile che fa galleggiare l’intera piattaforma sopra al pavimento e consente un movimento dinamico, silenzioso e continuo tramite gli attuatori elettrici.

Il Simulatore Dinamico di ultima generazione DiM (Driver-in-Motion) presenta una tecnologia collaudata che permette di ottenere una riduzione del 50% nel time-to-market di nuovi veicoli, di eseguire il 90% dell’intero sviluppo sul simulatore e di ridurre del 40% l’utilizzo complessivo di prototipi fisici.

L’utilizzo del simulatore permette di studiare e sviluppare, in anticipo rispetto alla presenza dei test fisici, le vetture elettrificate previste nei piani futuri di Maserati. In questo modo è possibile analizzare ed esplorare le nuove opportunità offerte da questo diverso tipo di propulsione mantenendo intatto il DNA Maserati. Avendo la possibilità di provare centinaia di configurazioni diverse, è stato possibile ottimizzare la distribuzione dei pesi e la posizione del baricentro. È stata sviluppata una logica centralizzata che gestisce tutti i contenuti attivi della vettura e la trazione elettrica: questo ha permesso di massimizzare la performance dinamica in quanto tutta la vettura reagisce in modo armonico agli input del guidatore.

Particolare cura è stata dedicata allo sfruttamento del grande potenziale che i motori elettrici hanno in termini di potenza e rapidità di risposta.

I laboratori per lo sviluppo della “User eXperience”

I laboratori per lo sviluppo della “User eXperience” sono fondamentali nella progettazione delle interfacce uomo-macchina, una delle maggiori sfide dei nuovi sviluppi Maserati.

La rapida evoluzione della connettività e degli ausili alla guida, associata all’elettrificazione, genera molti scenari di interazione multisensoriale con il veicolo, spesso totalmente nuovi e che richiedono strumenti evoluti per gestirne l’elevata complessità, per cogliere tutte le opportunità ed offrire un’esperienza utente unica, con tempi e costi di sviluppo competitivi.

Presso il polo dei simulatori di guida Maserati è presente un laboratorio dedicato all’ergonomia del veicolo dove è possibile riprodurre fedelmente la postura di guida, la visibilità e le interazioni con comandi e i display di bordo e dove il veicolo in sviluppo può essere guidato in qualsiasi scenario in modo estremamente realistico.

La progettazione integrata dell’esperienza utente è favorita: dall’efficacia e coerenza degli avvertimenti visivi, a quelli acustici o aptici in modalità di guida altamente automatizzata, dal livello di distrazione dalla guida generato dalle operazioni più frequenti, alla raggiungibilità dei comandi, fino alla completezza dell’informazione nelle diverse modalità di guida.

Il laboratorio di ergonomia è completato da una serie di sofisticate strumentazioni specialistiche per analizzare le diverse tematiche che contribuiscono all’esperienza utente.

Due esempi: lo skylight simulator, progettato per riprodurre le condizioni di illuminazione in tutte le ore del giorno, in qualunque periodo dell’anno e in qualsiasi coordinata geografica. Qui si approfondiscono le problematiche relative ai riflessi con l’obiettivo di evitare disturbi durante la guida, mantenendo soluzioni accattivanti per forme, materiali, finiture e colori.

Il laboratorio di psicoacustica dove si sviluppa la colonna sonora delle future Maserati: l’acustica dei comandi, degli avvertimenti sonori degli ausili alla guida e … tanto altro!

I laboratori per lo sviluppo della “User eXperience” supportano lo sviluppo integrato dell’ergonomia, dell’interfaccia uomo-macchina e della qualità percepita del veicolo per un vero “user centered design” votato ad all’esperienza-utente distintiva di Maserati.

