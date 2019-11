Dalla Lamborghini Huracàn alla Dacia Duster: si allarga il “parco auto” di Papa Francesco [GALLERY]

Papa Francesco ha ricevuto diverse auto in dono nelle ultime settimane, la Lamborghini Huracàn è di certo la più suggestiva di queste

Papa Francesco ha visto allargarsi il proprio parco auto nelle ultime settimane. C’è un po’ di tutto nell’ipotetico garage del Pontefice, con l’imbarazzo della scelta che di certo non manca. Diverse case automobilistiche infatti hanno scelto di donare uno dei propri gioiellini al Papa, appositamente agghindati per l’occasione. I colori e gli interni sono infatti stati creati appositamente per rispondere alle esigenze papali, come fatto ad esempio dalla Lamborghini che nei giorni scorsi ha fatto recapitare a Papa Francesco una fiammante Huracàn bianca con alcuni inserti dorati, come a riprendere le vesti del Pontefice. Immaginate il Papa alla guida della “Lambo”? Di certo sarà impossibile vederlo per le strade vaticane. Anche la Dacia ha omaggiato il Papa di una Duster, auto decisamente differente rispetto alla sopracitata Huracàn. La Duster in questione ha il tetto apribile, per permettere al Papa di salutare i fedeli mentre si trova a bordo. Insomma, un po’ per devozione, un po’ anche per farsi pubblicità, diverse case automobilistiche rendono Papa Francesco una sorta di testimonial. “Con questo dono a Sua Santità – ha dichiarato il Direttore Generale del Gruppo Renault Italia – il Gruppo Renault rinnova il proprio forte e continuo impegno per porre l’Uomo al centro delle sue priorità”.

