Premier League – Infortunio shock per Gomes: la gamba è a penzoloni, Son scoppia in lacrime [FOTO e VIDEO]

Scene da paura in Premier League: gomes si frattura la gamba durante la sfida tra Everton e Tottenham, Son scoppia in lacrime

Episodio shock oggi nel posticipo di Premier League tra Everton e Tottenham: al 31′ il sudcoreano Son è entrato su Andrè Gomes, caduto disastrosamente a terra. Il centrocampista portoghese ha subito urlato dal dolore incredibile e le immagini hanno subito fatto intendere la gravita dell’infortunio. Gamba destra spezzata per Gomes subito soccorso da compagni e staff. Reazione disperata di Son: il sudcoreano, così come tanti altri colleghi in campo, si è subito messo le mani in testa scoppiando in lacrime per i sensi di colpa. Espulso, Son ha lasciato il campo in lacrime, consolato da compagni ed avversari.

This is a Graphic video ⚠️ Andre Gomes horror injury & the reaction by Son Heung Min, Serge Aurier,Lucas Moura and the fans

pic.twitter.com/kQWzeRirxr — WHAYASAY™ (@iamwillsteel) November 3, 2019

