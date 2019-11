Il Nordic Walking diventa una disciplina FIDAL: Grisport al fianco di Antonello Favaro [GALLERY]

Grisport e il Nordic Walking, da sempre ricerca e sponsorizzazione per lo sport ora riconosciuto dal Coni

Dopo 3 anni di “gavetta”da quest’anno (2019) il Nordic Walking agonistico è diventato ufficialmente una disciplina sportiva della FIDAL riconosciuta dal CONI. Grisport è da sempre vicino a questo sport con scarponcini studiati nel centro Ricerca&Sviluppo interno, in modo che possano soddisfare appieno le necessità degli sportivi: velocità, tenuta e confort durante il passo. Risale al 2016 il legame del brand con uno dei più forti atleti della disciplina, Antonello Favaro, 53 anni, nordic walker dal 2010, campione nazionale di Nordic Walking per 3 anni e secondo classificato nel campionato di quest’anno.

Il legame tra il brand e lo sportivo risale a giugno del 2016 quando Favaro era alla Grisport per acquistare un paio di scarponi da montagna per la figlia e acquistò anche un paio di scarpe per il Nordic Walking. Era il modello S12500 e si rivelarono fantastiche durante l’imminente gara a Cortina e determinanti per la vittoria in una successiva gara in collina, dove hanno dimostrato perfetta aderenza al suolo e calzata confortevole sui numerosi saliscendi. Da allora Antonello Favaro non ha più abbandonato le calzature Grisport e il brand ha deciso di sponsorizzare la Squadra del Team Race Nordic Walking Bassano, vincitore del campionato a squadre cat. maschile nel 2017 e 2018. Favaro viene seguito da Alberto Gorini, responsabile nazionale del Circuito Tricolore Fidal di Nordic Walking agonistico e grande preparatore atletico, che lo porta al primo Campionato Nazionale, affinando la tecnica per poter gareggiare. La morte di Gorini l’anno seguente lascia un grande vuoto in Favaro, ma lo sprona a dare il meglio di se ed arrivano grandi soddisfazioni nelle gare agonistiche, sempre con le fidate Grisport ai piedi.

Lo dimostra il palmares che Antonello Favaro conquista da allora fino a oggi:

2016 1° classificato nella cat. Master 50 Campionato Italiano Fidal di Nordic Walking agonistico

2017 1° classificato nella cat. Master 50 Campionato Italiano Fidal di Nordic Walking agonistico

2018 1° classificato nella cat. Master 50 Campionato Italiano Fidal di Nordic Walking agonistico

2018 3° classificato a Bleisburg nel Campionato Europeo di Nordic Walking

2018 2° di categoria ai Campionati Europei Master Fidal

2019 2° classificato nella cat. Master 50 Campionato Italiano Fidal di Nordic Walking agonistico

Da sempre partecipa con ottimi risultati ad altri campionati come il Giro Nordic e la Combinata Nordic dove si posiziona sempre primo classificato dal 2015 al 2017.

Quest’anno l’ultimo modello che ha accompagnato Favaro fa parte della nuova linea 12500 Terrain by Grisport, una scarpa appositamente studiata per il nordic walking, dal design moderno e aggressivo che impiega elementi di alta derivazione tecnologica come le suole attentamente studiate e collaudate per garantire un peso estremamente contenuto, grandi doti di ammortizzazione grazie all’intersuola in PU e ottima stabilità su tutti i terreni. Lo speciale S-line design della suola firmata Vibram supporta ed esalta il naturale movimento del piede, sostiene l’arco plantare e stabilizza la camminata. I chiodi sono posizionati con un disegno specifico per creare dei flex point utili a una rullata naturale e sono più ampi su tacco e punta per una migliore aderenza sui terreni. La tomaia è in pelle di prima qualità con puntale protettivo antiabrasione, snodo sulla punta per facilitare il piegamento, membrana interna Gritex, brevetto esclusivo di Grisport, che garantisce protezione da acqua e freddo. L’allacciatura “easy-lace” permette di dosare la pressione sul piede e regolare facilmente la calzata. Sul tallone è applicato un supporto anti-abrasione in materiale composito per maggior protezione e supporto, oltre a un inserto anti-torsione in TPU.

