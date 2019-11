Formula 1 – Rosberg si lascia alle spalle tutti gli screzi con Hamilton: “sei sulla strada per diventare il più grande di tutti i tempi”

Nico Rosberg si congratula sui social con Hamilton per il sesto titolo Mondiale conquistato

Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1! Il britannico della Mercedes ha conquistato ieri il suo sesto titolo Mondiale, dopo il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Un traguardo incredibile, che porta Hamilton ad un passo dal record di sette mondiali vinti di Michael Schumacher.

Piovono quindi i complimenti sui social e non potevano mancare quelli del suo ex compagno di squadra Nico Rosberg. Nonostante i tanti screzi e le frecciatine varie, l’ex pilota tedesco si è voluto congratulare con Hamilton. “Sognando la F1 in passato. Ora siamo entrambi campioni. Ma hai appena vinto il tuo 6 °. Sapevo che eri dannatamente veloce ma è pazzesco. congratulazioni e goditi le celebrazioni con la tua famiglia e i tuoi amici“, ha scritto sui social a corredo di una foto che ritrae i due piloti giovanissimi insieme

“Facevamo kart insieme, chi avrebbe mai pensato che saremmo stati entrambi campioni del mondo un giorno. E tu? Hai conquistato il titolo per la sesta volta, sulla strada per diventare il più grande di tutti i tempi. Impressionante! Tutto il mio rispetto, goditi questi momenti e festeggia, te lo sei meritato“, ha aggiunto in una storia Instagram.

