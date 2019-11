Formula 1 – Kimi Raikkonen in pista per altri… 16 anni: il post social fa sognare i fan [FOTO]

Raikkonen in pista per altri 16 anni? Il post social sognante del finlandese fa impazzire tutti i fan

La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: mancano solo due gare ormai prima che i giochi siano chiusi definitivamente, anche se il titolo è stato già assegnato a Lewis Hamilton, domenica scorsa ad Austin. La prima stagione di Raikkonen con l’Alfa Romeo non è stata troppo brillante, ma il finlandese non perde la motivazione e la voglia di scendere in pista nonostante l’età. Il 40enne, anzi, sembra voler correre ancora a lungo, per altri… 16 anni! Raikkonen ha pubblicato un post social che fa sognare tutti i suoi fan, che lo vorrebbero in pista in eterno. Sicuramente un post ironico e sognante: “compagni di squadra nel 2035“, ha scritto postando delle foto sui kart col figlio Robin. Un desiderio che difficilmente potrà realizzarsi, quello di Raikkonen di corrre in pista al fianco di suo figlio come compagni di squadra, ma intanto il finlandese si gode momenti speciali col piccolo Robin, già appassionatissimo di motori.

