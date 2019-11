Fisico presenta la Resort Collection beachwear: glamour e funzionalità si mixano [GALLERY]

Fisico presenta la nuova Resort Collection Beachwear

La Resort Collection di Fisico fonde insieme glamour e funzionalità, reinterpretando il Beachwear in maniera assolutamente contemporanea. Capi dalle linee morbide che abbracciano ed esaltano al meglio ogni silhouette regalando una sensazione di comfort, libertà e sicurezza grazie ad una sapiente combinazione di ricercati tessuti. Fisico gioca con il lato glamour degli anni Ottanta, divertendosi a mixare elementi dal sapore vintage a dettagli glamour dando nuovo ritmo al classico black&white che caratterizza la Resort Collection. I costumi acquistano carattere grazie ad applicazioni luminose: paillettes monocolore e all over su sofisticati bikini, a fantasia canestro in un elegante gioco di colori e materiali che li rende perfetti per un look “Day & Night” dall’allure esclusiva e raffinata. Non mancano i dettagli cut-out impreziositi da fibbie gioiello, in un alternarsi di vedo-non-vedo che celebra una femminilità consapevole ed unica. Capi evocativi, che esaltano la cura per i particolari; una proposta esclusiva e raffinata della beach couture firmata Fisico che lasciandosi trasportare dalle note della musica dance celebra la sensualità intrinseca in ogni donna.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE