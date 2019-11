Fila Eyewear – Presentato il nuvo modello di occhiali da sole con lente unica

Fila Eyewear presenta il nuovo modello sole con lente unica

La collezione Eyewear Primavera/Estate 2020 di FILA spazia tra heritage, sport e fashion. La funzionalità incontra la moda, le prestazioni si fondono con il design, creando una linea unisex e distintiva per volti giovani che cercano occhiali comodi. Gli elementi iconici del brand si uniscono con naturalezza e fun­zionalità alle linee sportive, offrendo uno stile contemporaneo e streetwear. Le forme e gli audaci accostamenti di colore creano una proposta completa, che interpreta tutte le sfumature di uno stile di vita casual e moderno.

Primo tra le tante novità sole Primavera/Estate 2020 del brand è il modello SF 9327, un occhiale caratterizzato da un’unica lente specchiata e polarizzata che garantisce una visione più chiara e definita, senza rinunciare allo stile.

La montatura dalle linee sobrie ed essenziali, che privilegia praticità e funzionalità, è enfatizzata dalla gamma delle diverse colorazioni delle lenti, dando all’occhiale un tocco sportivo e alla moda per un look divertente e sfrontato, che non passa mai inosservato.

Le montature appaiono infatti decorate con un profondo nero che fa risaltare le diverse nuance cromatiche delle lenti silver e blu flash. Altre due proposte, dark blue e total black, donano un tocco casual e completano la collezione rendendola un must have per la vita di tutti i giorni. I decisi contrasti cromatici, uniti al contorno in rilievo del frontale, mettono in evidenza il logo giovane e cool.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE