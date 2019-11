Intimissimi – Inizia la magia del Natale: la Christmas Gift Guide di Chiara Ferragni [GALLERY]

La fashion influencer e digital ambassador del brand Chiara Ferragni dà inizio alla magia del Natale con la Christmas Gift Guide su intimissimi.com

Si respira già la magia del Natale da Intimissimi, e insieme alla fashion influencer e digital ambassador del brand Chiara Ferragni, le festività sono ancora più vicine. Un momento in cui sognare in grande è concesso a tutti, quest’anno ancora di più grazie ad un progetto pensato ad hoc per il periodo più atteso dell’anno.

Come sognare? Sul sito intimissimi.com è già aria di feste con Chiara Ferragni in IntimissimiLand, una vera Christmas Gift Guide, in cui sarà proprio Chiara Ferragni ad ispirare gli utenti nella ricerca del regalo perfetto. Sul sito di Intimissimi, dal layout rosso, caldo e avvolgente, l’immagine di Chiara farà da guida, filtrando le proposte secondo tre requisiti: il mood, seguendo i tips Red Passion, Nightwear e Black Lingerie scelti da Chiara; il tempo, con consegne pre-impostate per essere recapitate al pro-prio domicilio entro le 14:00 del 19 dicembre o con ritiro in negozio entro le 14:00 del 16 dicembre e il budget, che spazierà in fasce di prezzo che arrivano fino a 16, a 30 o a 50 Euro.

La collezione si arricchisce inoltre di pezzi tradizionali e rivisti per il Natale come i Timeless Black, gli Animalier, i Glitter Mania, prettamente dedicati alla notte di Capodanno.

