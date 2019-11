Candiani Denim presenta Coreva®, il primo denim stretch biodegradabile [GALLERY]

Candiani Denim presenta un’innovazione unica al mondo: Coreva®, il primo denim stretch biodegradabile della storia

Candiani Denim é orgogliosa di presentare il primo Denim stretch biodegradabile che sia mai stato prodotto nella storia della tessitura mondiale.

COREVA®, questo il nome dell’innovativa tecnologia sviluppata e brevettata da Candiani Denim, consente l’uso di una fibra vegetale, ricavata dalla gomma naturale, in sostituzione delle fibre sintetiche. Una tela Denim per la prima volta prodotta senza l’utilizzo di plastiche e micro plastiche.

COREVA® Stretch Technology sostituisce gli elastomeri sintetici ottenuti comunemente dal petrolio senza comprometterne l’elasticità, le qualità fisiche e la durata.

Questa rivoluzionaria tecnologia cambia totalmente l’intero mondo della produzione Denim e permette all’azienda italiana, definita “The Greenest Mill in the Blue World”, di presentare al mercato un prodotto che rivoluziona i paradigmi di un intero settore industriale.

Il primo brand che ha potuto utilizzare questa nuova tela stretch é l’olandese DENHAM, partner fidelizzato e storico della tessitura italiana, con una collezione totalmente prodotta attraverso la tecnologia COREVA®. I primi jeans elasticizzati al mondo completamente biodegradabili sono già in vendita presso gli store ed il sito del brand.

In un’industria del Denim che continua ad evolvere, la sostenibilità rimane una guida ed un obiettivo imprescindibile. Questa nuova generazione di selvedge Denim creati in collaborazione tra Candiani Denim e Denham rappresentano un nuovo punto d’arrivo mai raggiunto in precedenza in questo segmento.

Una nuova era di Denim nati da materiali bio e risorse rinnovabili consentita dalla ricerca instancabile e dal talento di Alberto Candiani, quarta generazione della famiglia Candiani, il cui impegno in chiave sostenibile ha consentito all’intero settore di volgere lo sguardo ad un futuro di assoluta attenzione all’ambiente e allo sviluppo di un’industria sostenibile.

“In un mondo dove le risorse stanno diminuendo e c’è un eccesso ingestibile di capi di abbigliamento da smaltire, é un dovere di tutti guardare ad un consumo e ad una produzione sostenibili, con una massima attenzione a risorse rinnovabili, materiali biodegradabili e compostabili. Il mondo del Denim dev’essere in prima linea in questa rivoluzione, non perché ci sia una domanda, semplicemente perché é corretto farlo”. Alberto Candiani

In quanto partner nella ricerca e nello sviluppo di questa rivoluzionaria tecnologia, il primo range di jeans prodotti con la tecnologia COREVA® sono disponibili in esclusiva da Denham. Una parte della nuova “Life is Movement” collection, che propone le ultime innovazioni di Denim a basso impatto ambientale, é dedicata a questa grande innovazione attraverso una limited edition numerata dei modelli più iconici del brand.

La collezione Denham Bio-Stretch Selvedge Denim é disponibile in esclusiva negli store Denham e sul sito https://www.denhamthejeanmaker.com/.

