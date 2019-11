Auto e Moto d’Epoca – Alpine stupisce la Fiera di Padova: la A110S conquista tutti con il suo design agile e sportivo [GALLERY]

Era il 1955 quando Jean Rédélé fondò l’Alpine, a Dieppe, iniziando come elaboratore di autovetture Renault grazie al concessionario di proprietà del padre. Da allora arrivarono numerosi successi sportivi, fra cui l’apice con la vittoria del Rally di Montecarlo nel 1971 e il titolo di campione del mondo costruttori del 1973, con l’Alpine A110, una piccola sportiva a motore posteriore di derivazione Renault. Poi la discesa ed il declino del marchio con la chiusura del 1995. Fino a quando nel 2012 la Renault decise di far rinascere il brand, presentando poi nel 2017 la rivisitazione in chiave moderna della A110, questa volta con motore centrale.

E allora quale appuntamento migliore di Auto e Moto d’Epoca – Fiera di Padova- per evocare il passato glorioso e far toccare con mano il presente? All’appuntamento del 2019 Alpine si è presentata con l’ultimo aggiornamento dell’odierna berlinetta a motore centrale, la A110S, forte dei suoi 292cv (in origine erano 250) ed il peso ridotto a poco più di 1000km (il telaio è in alluminio) che insieme garantiscono uno 0-100 in soli 4,4s e circa 10 nel 100-200km/h, oltre ad un comportamento stradale da sportiva di razza. Il pubblico ha potuto anche constatare l’alto livello di rifiniture e materiali utilizzati nonostante si tratti di un veicolo leggero, infatti il design estremamente sportivo unito a pellami di qualità estesi in tutto l’abitacolo ha creato un’atmosfera preziosa ed intrigante degna di una supercar. Due gli esemplari presenti, uno bianco perlato con tetto in fibra di carbonio , e l’altro in una tinta grigio opaco che esalta tutte le forme e nervature della carrozzeria. Insieme all’odierna Alpine ha trovato posto anche la storica A110 degli anni ’60 grazie alla presenza del Cragi – Club Renault Alpine Gordini Italia.

Articolo a cura di Daniele Surace