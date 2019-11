Mengoni fa ballare Reggio Calabria: show esplosivo per la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour, tra musica e profonde riflessioni [GALLERY]

Marco Mengoni regala uno spettacolo mozzafiato al pubblico di Reggio Calabria: la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour è favolosa

Serata all’insegna della musica ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con la tappa dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni. Il cantante viterbese ha regalato uno spettacolo pazzesco, durato poco più di due ore. Non solo canti per Mengoni ed il suo pubblico, Marco ha voluto infatti mandare dei messaggi speciali a tutti i suoi fan presenti nel palazzetto.

E’ “Muhammad Ali” ad aprire lo show, con un’entrata a sorpresa di Mengoni, che durante il suo spettacolo ha voluto dedicare parole speciali per diverse tematiche. Il cantante italiano, che durante lo spettacolo ha effettuati tre cambi look, tutti realizzati per lui da Giorgio Armani, ha prima di tutto parlato dell’amore e della sua fondamentale importanza.

Mengoni ha poi invitato tutto il suo pubblico a riflettere sui forti titoli di giornale che ogni giorno compaiono su schermi dei televisori e dei nostri telefoni cellulari, facendo leva su due bellissime citazioni: “La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre” dello scienziato James Dewar e “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.” di Ian McLaren.

Tra un messaggio e l’altro, ovviamente, non è mancata la musica, che ha fatto esplodere tutto il PalaCalafiore, innamorato di Mengoni. Poco prima del finale il cantante viterbese ha poi voluto raccontare un episodio che ha vissuto qualche tempo fa e che lo ha fatto riflettere: Mengoni, invitato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a consegnare delle borracce in alluminio ai bambini delle scuole medie ed elementari, per contrastare l’utilizzo della plastica, si è ritrovato inondato di messaggi riguardanti escclusivamente i suoi capelli. Un episodio che gli ha fatto capire come la gente si soffermi più su dettagli futili che su ciò che conta davvero.

Uno spettacolo da applausi che ha lasciato tutti gli spettatori soddisfatti dell’acquisto del biglietto: tutti i fan di Mengoni sono tornati a casa con un sorriso speciale, divertiti e con tanto su cui riflettere

