Tutto pronto per l’acensione dell’albero di Natale Swarovski: Malika Ayane si esibisce a Milano

Per il sesto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia, l’emozione e la gioia del Natale con il suggestivo Albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più amati e più iconici della città, si illuminerà grazie al nuovo Digital Christmas Tree Swarovski e alla Volta luminosa, anch’essa realizzata da Swarovski.

Nato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Milano e con il patrocinio del Comune di Milano, l’Albero è alto più di 12 metri e decorato da oltre 10.000 ornamenti, fra cui più di 2.000 stelle di Natale in cristallo Swarovski, illuminato da 36.000 luci ed impreziosito da un puntale cristallizzato a forma di stella.

L’Albero Swarovski sarà un luogo di magia, luce e condivisione, grazie alle due “anime” del progetto: la componente digitale, con quattro postazioni interattive allestite attorno alla base, e la mostra esclusiva di creazioni di gioielleria, orologeria e home decòr, espressione della maestria artigianale del brand.

L’Albero e la Volta saranno inaugurati con una cerimonia di accensione ufficiale domenica 1 Dicembre alle 18.00, alla presenza delle Istituzioni del Comune di Milano, del Management Swarovski e con la partecipazione di Malika Ayane: un evento pubblico molto atteso, ormai diventato l’inizio simbolico del periodo di Natale per tutta la città di Milano.

Un Natale sempre più Digital

Alla base dell’Albero sarà possibile divertirsi con le nuove tecnologie: con i device Crystal Style Bar gli utenti potranno “indossare” in maniera virtuale i gioielli Swarovski, mentre nelle postazioni Fun Wall si potranno scattare dei simpatici selfie e condividerli con i propri contatti o sui social media. L’obiettivo delle postazioni è offrire al pubblico un’esperienza di brand immersiva, divertente e memorabile.

Un omaggio alle Donne e alla Creatività

La tradizionale mostra alla base dell’Albero sarà dedicata al tema scelto dalle istituzioni meneghine per il palinsesto culturale 2020, ovvero il pensiero creativo al femminile. L’esposizione si intitola “Sparkling Women. Un omaggio alla creatività femminile” e racconta, attraverso la luce di creazioni speciali in cristallo, la potenza creativa delle donne.

Un tema caro a Swarovski, che alle mille sfaccettature dell’universo femminile dedica la sua campagna di comunicazione di Natale, con al centro la collezione “Naugthy & Nice”, mettendo in scena donne dalle personalità e dallo stile differenti, ma sempre brillanti, uniche, e soprattutto libere di esprimere loro stesse.

Le otto vetrine allestite alla base dell’albero saranno ispirate e dedicate alle diverse arti, dal design, alla moda passando dalla letteratura alla danza e allo spettacolo, e omaggeranno alcune artiste, che le rappresentano, a Milano e nel mondo, con grande maestria e successo.

Tra le eccellenze femminili, milanesi per nascita o per adozione, Swarovski rende omaggio a Alda Merini, la poetessa dei Navigli, una tra le voci più rilevanti della scrittura italiana contemporanea; Marta Ferri, la giovane stilista milanese nota a livello internazionale, la cui visione esprime una perfetta sinergia tra moda e design, alta artigianalità ed estetica e l’architetto e designer Patricia Urquiola che ha ideato per Atelier Swarovski Home la collezione Brillo, vasi flessibili e fluidi creati con un innovativo materiale, un tessuto composto da cristalli che può assumere infinite forme.

Nella mostra Swarovski rende omaggio anche a due star internazionali: Penélope Cruz, attrice e designer della collezione Atelier Swarovski by Penélope Cruz MoonSun Collection, ispirata al sole, alla luna e alle stelle e Mariah Carey che ha firmato la nuova decorazione in cristallo realizzata in onore dei venticinque anni della canzone “All I Want For Christmas Is You”.

