Yamaha lancia la nuova MT-03: motore sofisticato, maneggevolezza e look da vera naked [GALLERY]

Nuova MT-03: tutta l’adrenalina di una vera Master of Torque!

Dark Side of Japan

Con il lancio della carismatica MT-09, nel 2013, Yamaha ha dato il via a una nuova era nel mondo delle due ruote. Alcuni dei modelli più venduti negli ultimi tempi fanno parte del segmento Hyper Naked, ma non solo. La filosofia Dark Side of Japan è unanimamente riconosciuta come il nucleo di una comunità di piloti in continua evoluzione. È il simbolo del forte legame di Yamaha con le origini giapponesi e rappresenta i valori innati nel brand, l’entusiasmo e le emozioni che derivano da prestazioni straordinarie, oltre a celebrare l’atteggiamento anticonformista dei piloti MT, veri Master of Torque (MT).

Le Hyper Naked e la gamma MT

Con il lancio delle MT Yamaha ha mostrato chiaramente l’intenzione di creare un nuovo tipo di moto pensata per i piloti che cercano un nuovo modo di esprimere sé stessi.

Ma è stato solo l’inizio, perché il segmento Hyper Naked è cresciuto rapidamente, fino a formare una gamma di moto da 125 cc a 1000 cc, offrendo ai piloti la possibilità di acquisire esperienza e di migliorare le prestazioni, passando da un modello all’altro della gamma. Modelli con specifiche di vertice come le versioni sportive SP di MT-09 e MT-10 e la MT-10 Tourer Edition rispondono a specifiche esigenze dei clienti e offrono ulteriori possibilità di esplorare il mondo. In totale, la gamma MT ha venduto più di 241.000 unità negli ultimi 6 anni.

Il segmento Hyper Naked è in costante evoluzione e la nuova MT-03 lo dimostra. Con un look estremo e aggressivo e dotata di soluzioni tecnologiche avanzate, con specifiche migliorate su tutti i fronti, è più MT che mai!

Nuova MT-03: Dark Lightning

Il motore sofisticato, la maneggevolezza e il look da vera naked rendono la nuova MT-03 pienamente in linea con l’inconfondibile design della famiglia MT.

Il look è radicalmente nuovo, il bicilindrico è tra i migliori della categoria, le sospensioni rappresentano lo stato dell’arte per la precisione nella guida e la straordinaria agilità. MT-03 è il modello di ingresso per i giovani piloti che desiderano far parte della famiglia MT, che provengono dalle cilindrate inferiori.

Aggressivo design MT di ultima generazione

MT-09 ha portato nelle strade europee un look estremo e dinamico. La sagoma da naked, il design mass-forward, la coppia lineare e adrenalinica e l’eccezionale agilità hanno decretato il successo immediato della prima Yamaha Hyper Naked, che ha dato il via a un nuovo movimento.

Creato con lo stesso DNA muscoloso che ha reso la “sorella” da 847 cc a tre cilindri uno dei modelli Yamaha più venduti di tutti i tempi, il nuovo e aggressivo design di ultima generazione di MT-03 rafforza l’iconico look MT.

Design “mass-forward” con linee dinamiche

Con il tratto distintivo che accentra gli elementi intorno alla zona del motore, i modelli Yamaha MT trasmettono un’immagine piena di forza, da predatori, che li distinguono da tutti gli altri. Il design mass-forward si spinge ancora più in là nel nuovo modello, con le linee muscolose del nuovo serbatoio da 14 litri e i leggeri convogliatori che rafforzano il legame con la famiglia MT.

Luci di posizione doppie e fari a LED

La MT-03 del 2020 è ancora più MT, grazie al nuovo e aggressivo frontale con le due luci di posizione inclinate che comunicano un’immagine da predatrice, e sottolineano il puro DNA MT che scorre nelle sue vene.

Mentre le due nuove luci di posizione inclinate sono il principale centro d’attenzione e offrono alla nuova MT-03 una presenza scenografica e minacciosa, il piccolo ma potente faro a LED è collocato al centro e appena sotto il cupolino. Il design è minimalista e offre a MT-03 un look unico e carismatico che rafforza lo stile coraggioso e futuristico della moto, oltre a proiettare un potente fascio luminoso.

Le luci di direzione a LED, affilate e minimal, sono il perfetto complemento per luci di posizione e faro, e si integrano alla perfezione nello stile aggressivo di MT-03.

Sofisticato motore bicilindrico da 321 cc

Il cuore di questa Hyper Naked di ultima generazione è uno dei propulsori più sofisticati della categoria, che offre una sensazione di maggior fluidità ai bassi regimi rispetto ad alcuni monocilindrici.

I suoi componenti hi-tech comprendono le bielle al carburo e i leggeri pistoni forgiati. Il peso ridotto delle masse riduce le vibrazioni ed esalta la risposta dell’acceleratore, mentre i cilindri in DiASil assicurano un’eccellente dispersione del calore per ridurre le perdite di potenza.

Nuova forcella a steli rovesciati da 37 mm

Una delle innovazioni più significative per il 2020 è l’adozione di una nuova forcella rovesciata con specifiche di vertice, che migliora la guidabilità in frenata e in curva, per fare di MT-03 una delle moto più performanti, potenti e adrenaliniche che si guidano con patente A2. Con i foderi color oro e gli steli da 37 mm, la nuova forcella, insieme con l’aggressivo sistema di luci, offrono a questa moto dal peso contenuto e dalle grande personalità l’apparenza e la levatura di una MT di cilindrata superiore.

Forcellone lungo con nuovi setting per l’ammortizzatore

Yamaha ha introdotto il concetto di forcellone extra lungo per la prima volta sulla YZF-R1, e la stesa tecnologia è stata impiegata con efficacia sulla nuova MT-03. ll forcellone asimmetrico da 573 mm ha il suo perno vicino all’area centrale della moto, per ridurre la variazione dell’angolo della moto con la superficie stradale, per offrire più controllo in frenata, curva e accelerazione. I setting dell’ammortizzatore, rivisti nel precarico e in compressione, contribuiscono a perfezionare la maneggevolezza della moto.

Telaio leggero e compatto

Il leggero telaio tubolare a diamante di MT-03 è costruito per offrire l’ideale bilanciamento della rigidità, che contribuisce all’agilità e alla sensazione di leggerezza offerte dalla moto. Montando il motore come elemento stressato, i tecnici Yamaha sono riusciti a contenere il peso al minimo, e con l’adozione della nuova forcella rovesciata con steli da 37mm, il modello 2020 è costruito per offrire la guida più sportiva e adrenalinica.

Posizione di guida ergonomica

L’adozione del nuovo, muscoloso serbatoio e la rivisitazione di alcuni dettagli ha permesso ai designer Yamaha di ottenere la posizione di guida ottimale che permette ai piloti di MT-03 di sperimentare gli standard più elevati di comfort e controllo in ogni situazione. La sezione centrale snellita permette al pilota di aderire alla moto, la ridotta altezza della sella, il manubrio posizionato più in alto e il telaio compatto garantiscono una posizione di guida ergonomica e naturale, che crea una sensazione di simbiosi speciale tra il pilota e la sua moto.

Nuova strumentazione LCD ad alta visibilità

MT-03 di ultima generazione è equipaggiata anche con una nuova strumentazione hi-tech che trasmette una sensazione di qualità, tratto distintivo di questa Hyper Naked dal peso contenuto. L’evoluta strumentazione prevede un display LCD con un accattivante design multi funzione che è anche più facile e pratico da usare.

Tipico family look MT e finiture di qualità elevata

Con il suo nuovo look scenografico, il design mass-forward rivisitato e la nuova forcella rovesciata da 37 mm, MT-03 ha l’aspetto dei modelli MT di cilindrata superiore. Dall’aggressivo frontale con i due “occhi” alla strumentazione LCD, fino alle frecce a LED e alla piastra superiore di sterzo in alluminio, questa moto dinamica e dal peso ridotto ha in sé caratteristiche premium e tutta la tecnologia avanzata Yamaha, per uno dei modelli più sofisticati che si possano guidare con la patente A2.

Caratteristiche principali MT-03

Aggressivo design MT di ultima generazione

Luci di posizione doppie e fari a LED

Sofisticato motore bicilindrico da 321 cc

Forcella con steli rovesciati da 37 mm

Forcellone lungo con nuovi setting per l’ammortizzatore

Leggero telaio a diamante

Posizione di guida ergonomica

Immagine di alta qualità, da moto di cilindrata superiore

Nuova strumentazione LCD ad alta visibilità

Nuove frecce a LED

Prezzo e disponibilità

Il modello Yamaha MT-03 sarà disponibile presso i concessionari Yamaha a partire da dicembre 2019. Al prezzo di listino di 5.490 euro Franco concessionario.

Colori

MT-03 sarà disponibile in Ice Fluo, Icon Blue, Midnight Black

