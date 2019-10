Nautica – Sanlorenzo al Fort Lauderdale Boat Show: in esposizione quattro yacht da favola [GALLERY]

L’eccellenza degli yacht Sanlorenzo approda al Fort Lauderdale Boat Show. In esposizione gli yacht SX76, SL86, SL106 e SD112

Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo per la produzione di yacht e superyacht, prenderà parte dal 30 ottobre al 03 Novembre 2019 al Fort Lauderdale International Boat Show, il principale appuntamento nautico negli USA.

In occasione del salone nautico, Sanlorenzo presenterà al mercato americano il proprio stile inconfondibile e senza tempo nato dall’incontro tra artigianalità e tecnologia altissima, cura dei dettagli e sartorialità, attraverso una selezione dei modelli più rappresentativi della flotta articolata in tre linee: motoryacht plananti in vetroresina da 24 a 37 metri (linea SL), navette semidislocanti da 28 a 38 metri (linea SD) e la più recente linea crossover (SX).

Gli yacht esposti sono pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le necessità dei clienti americani sia dal punto di vista tecnico (impianti elettrici, requisiti di isolamento acustico e termico, sistema di condizionamento), coerentemente con le normative locali, che da quello stilistico e culturale.

Sanlorenzo Americas, storica ambasciata del brand negli US, si fa infatti da un lato portavoce dei valori aziendali come l’artigianalità, la sartorialità, la cura dei dettagli e la ricerca della massima qualità, propri del Made in Italy, mentre dall’altro risponde ai requisiti del mercato locale, declinando ogni progetto coerentemente con la cultura e lo stile di vita americano grazie ad una presenza diretta, garanzia di una profonda conoscenza dei valori che lo rappresentano. Dagli aspetti tecnici, al layout degli spazi interni, gli yacht Sanlorenzo interpretano perfettamente le richieste e i desideri degli armatori americani.

Il team di esperti di Sanlorenzo Americas segue infatti ogni cliente in tutte le fasi, dal primo concept fino alla realizzazione di un progetto individuale, perfettamente personalizzato, in cui siano riconoscibili la personalità, i gusti e lo stile di vita di ogni armatore. Coinvolti in ogni fase della progettazione, possono inoltre contare sempre su Sanlorenzo Americas, vero e proprio punto di riferimento sul territorio, anche per tutte le fasi di assistenza post-vendita.

Alla guida di Sanlorenzo Americas, con sede a Fort Lauderdale e New York, il nuovo CEO Marco Segato scelto, anche come socio, per raccogliere le nuove sfide offerte da questo mercato strategico e per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati di crescita raggiunti dall’azienda, attraverso il controllo di una rete vendita attiva inoltre in Peru, Venezuela, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Guatemala, Costa Rica, Canada.

Sono quattro i modelli Sanlorenzo esposti, dai 24 ai 34 metri di lunghezza, al Fort Lauderdale Boat Show:

SX76 (24 metri di lunghezza) è una felice ed intelligente sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e la tipologia Explorer. Costituisce un family feeling totale della linea SX, mantenendo tutte le caratteristiche stilistiche di SX88. Un modello che si caratterizza per soluzioni inedite ed intelligenti, razionali e pratiche e come sempre contraddistinto da uno stile inconfondibilmente Sanlorenzo, giocato sulla sobrietà, l’equilibrio dei volumi e la caratteristica eleganza del brand.

– SL86 (27 metri di lunghezza) è il risultato di decenni di esperienza, capace di combinare tradizione innovazione e di offrire un impareggiabile livello di customizzazione nella sua categoria. L’impavesata è tagliata per permettere alla luce di entrare dalle ampie finestrature e consentire agli ospiti di godersi la vista del mare stando seduti sui divani del salone. Elemento distintivo la scala di accesso al flybridge con gradini fiancheggiati da due lastre di vetro che sembrano galleggiare nell’aria come un’opera d’arte in esposizione.

SL106 (32 metri di lunghezza) ha una linea inconfondibilmente Sanlorenzo, che sintetizza eleganza, equilibrio dei volumi, rapporto bilanciato di pieni e vuoti e una straordinaria quantità di innovazioni. SL106, motoryacht in vetroresina con scafo planante, propone una nuova interpretazione dello spazio che si trasforma in un innovativo layout distributivo: il main deck è attraversato da un percorso che collega il soggiorno con la sala da pranzo / family lounge a prua, che crea una forte continuità spaziale dando una percezione immediata e completa della lunghezza dello yacht, dalla poppa alla prua.

– SD112 (34 metri di lunghezza) mantiene gli inconfondibili elementi esterni della gamma SD, come la porta tondeggiante a mezza nave, il “fumaiolo” che conferisce il riconoscibile tocco da transatlantico e la forma delle finestrature prodiere e laterali, presentando diverse soluzioni innovative come le terrazze apribili sul mare e la porta totalmente apribile tra pozzetto e salone, pensata per creare un ambiente unico tra interno ed esterno.

La partecipazione a questo salone nautico riconferma il profondo legame di Sanlorenzo con il mercato americano dove, nel corso degli ultimi 10 anni, il brand ha consolidato la propria presenza e leadership attraverso Sanlorenzo Americas, vero e proprio punto di riferimento negli USA al servizio degli armatori.

