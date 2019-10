Wushu colora l’inverno con i nuovi modelli Tartan e Master [GALLERY]

Wushu: l’inverno a colori del brand ispirato alle discipline marziali orientali

Il colore è la caratteristica principale di WUSHU, il brand che sta conquistando il mercato internazionale delle fashion sneaker. I due modelli “Tiantan” e “Master”, ispirati nell’iconografia e nelle silhouette alle scarpe da arti marziali orientali, si identificano nel simbolo RU YI, antichissimo segno orientale amuleto imperiale ed icona di saggezza spirituale.

WUSHU è sinonimo di produzione e materiali di qualità, ricerca tecnica e design italiano. Ma è il colore ciò che meglio rappresenta il brand e lo contraddistingue nel fitto panorama dei competitor. Make up infiniti, dai tono su tono tra tomaia e dettagli, alle stringhe a contrasto. Nuances autunnali e lampi di luce, la sottolineatura del RU YI come in 3D. Wushu è disponibile esclusivamente nei migliori retailer multibrand.

