Wanda Nara a Tiki Taka – La scollatura Ã¨ vertiginosa, l’argentina hot sui social [FOTO e VIDEO]

Wanda Nara hot e provocante a Tiki Taka: la showgirl argentina mostra una scollatura vertiginosa

Wanda Nara sempre più sensuale e hot: la showgirl argentina ha aggiornato ieri tutti i suoi follower durante i preparativi per Tiki Taka fino ai minuti pria della diretta. La moglie-agente di Mauro Icardi ha postato dei video nelle sue storie instagram riguardanti la sistemazione dell’abito in camerino, cn particolare attenzione al seno, ovviamente in bella vista, per poi postare altre clip dallo studio accompagnate da foto hot. Abito lungo bordeaux per Wanda Nara, abbinato ad un paio di stivali in vernice dello stesso colore, alti fino a sopra il ginocchio. Spacco vertiginoso sia nelle gambe che sul decolletè, che l’argentina sfoggia con orgoglio sui social.

