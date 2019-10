Vans – Presentata la collezione dedicata a “The Nightmare Before Christmas” [GALLERY]

Vans presenta la collezione di calzature e abbigliamento dedicata a “The Nightmare Before Christmas” Disney di Tim Burton. La collezione sarà disponibile nei negozi dal 4 ottobre

Vans invita tutti i ghoul, i fantasmi e i goblin a celebrare le vacanze con i personaggi più amati di Halloween Town, annunciando l’uscita di una collezione speciale ispirata a “The Nightmare Before Christmas” Disney di Tim Burton. Con una linea di calzature composta da 10 pezzi accompagnata da una gamma di abbigliamento e accessori, i designer di Vans mettono in risalto una varietà di momenti cinematografici ed interpretazioni che celebrano una ormai lunga collaborazione tra Vans e Disney. La collezione “A Nightmare Before Christmas” di Vans e Disney di Tim Burton sarà in vendita dal 4 ottobre e farà entrare i fan nell’immaginazione artistica del film cult-classico.

Probabilmente la scena più iconica, il lamento di Jack è presente sulla Sk8-Hi con su ciascuno dei quattro pannelli una cornice dalla passeggiata del personaggio attraverso il cimitero di Halloween Town. Un messaggio speciale “Nice Work, Bone Daddy” sul colletto interno completa il design. Inoltre, la felpa con cappuccio Jack Pull Over presenta una speciale interpretazione del lamento di Jack con una spirale a scacchiera.

Gli amanti Disney possono ritrovare la coppia amata del film, Jack Skellington e Sally, grazie alla raffigurazione dell’abito spettrale del re della zucca, con applicazioni ad ala di gatto e pipistrello, imitato sulla Classic Slip-on; mentre la creazione umanoide della dottoressa Finkelstein, Sally, è rappresentata sulla silhouette Era Stacked.

La Classic Slip-on e la maglietta a manica lunga mostrano elementi emblematici della tana sotterranea di Oogie Boogie, con una grafica di dadi e teschi sulla parte laterale e sulle maniche di ogni silhouette. Onorando il suo posto nella notte illuminata dalla luna, i fan troveranno l’ombra di Oogie Boogie sbirciare su uno dei due lati della silhouette. Da non dimenticare, il trio di scagnozzi di Oogie Boogie: Lock, Shock e Barrel sono raffigurati sulla Old Skool e sui pannelli della Era.

Vans unisce il comfort quotidiano con lo stile classico del modello Authentic ComfyCush che presenta tutti i personaggi del film stratificati su uno sfondo a scacchiera. I preferiti di Halloween Town possono essere trovati attraverso una varietà di differenti design e prodotti disponibili per i fan di tutte le età con diverse caratteristiche come: lacci elastici, chiusura a cerniera ed elementi luminescenti realizzati per i più piccoli ghoul di Halloween Town. Gli appassionati di “The Nightmare Before Christmas” Disney di Tim Burton possono anche personalizzare il proprio paio di Vans usando tre stampe speciali disponibili esclusivamente su Vans.com/customs.

La collezione “The Nightmare Before Christmas” di Tim Burton Disney e Vans sarà disponibile per l’acquisto presso i rivenditori Vans, i negozi Vans e Vans.com a partire dal 4 ottobre.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE