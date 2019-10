Uomini e Donne – Chi è Giulia D’Urso? L’influencer che ha corteggiato Giulio Raselli [GALLERY]

Giulia D’Urso: ecco chi è l’influencer salentina che ha fatto breccia nel cuore di Giulio Raselli a uomini e Donne

Prosegue il trono di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i tronisti a cerca di un amore c’è anche Giulio Raselli, che sembra essere stato stregato da una nuova corteggiatrice che ‘brilla’.

Si tratta di Giulia D’Urso, già nota sui social, dove vanta oltre 50 mila follower, dove è considerata un’influencer. Ma chi è Giulia? Ha 24 anni ed è nata in Puglia, ma si è trasferita a Milano per studiare. Da sempre appassionata di moda oggi è una fotomodella e pr in una discoteca lombarda.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE