Twinset presenta la nuova capsule di pigiami firmata da Paola Turani: sul set anche Gnomo e Nadine [GALLERY]

Paola Turani firma la nuova capsule di pigiami “Tury X Twinset U&B”

Ricetta per la capsule must have della stagione: prendete una buona dose di una top influencer, una manciata di peli arruffati, un pizzico di ironia, metri di tessuti morbidi ed amore a volontà. Miscelate con un pennello ed ecco servita la capsule nightwear and leisure wear di Paola Turani con Nadine e Gnomo per Twinset U&B.

TURY X TWINSET U&B è la nuova capsule collection di pigiami firmata da Paola Turani e ripresa dall’obiettivo della fotografa Nima Benati che ritrae il quotidiano della nostra amata amica Paola, con i suoi inseparabili compagni di giochi.

Distribuita nelle boutique Twinset e nel digital store www.twinset.com la collezione si compone di:

Pigiama in felpa di cotone bianco con stampata l’immagine dei due fantastici animali. Dettagli in check caratterizzano i profili così come i pantaloni in morbida felpa.

Maxi felpa con cappuccio in cotone nella variante bianca o grigia e dettagli realizzati in stampa check impreziosita dalla stampa di Nadine e Gnomo.

Sottoveste in viscosa nera con pois avorio caratterizzata da spalline sottili e bordi in pizzo.

Pigiama a pois con bordi e rever contraddistinti dalla fantasia a righe a contrasto, che riprende le stesse tonalità avorio e nera.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE