Timberland x Raeburn: svelata la nuova collezione autunno-inverno [GALLERY]

Una collezione composta da calzature, abbigliamento e accessori, che sottolinea l’impegno condiviso per uno stile sostenibile

Per la nuova collaborazione con il designer britannico Christopher Raeburn, Timberland porta a un livello più alto il suo impegno per uno stile più sostenibile. La collezione, che spazia dal footwear, all’apparel fino agli accessori, è la prima da quando il brand ha annunciato una partnership più ampia con Raeburn nominandolo Global Creative Director.

Per avviare il processo di progettazione, e in linea con la sua filosofia REMADE, Raeburn ha utilizzato paracaduti militari dismessi, usati dai piloti dell’aeronautica per ricreare le originali silhouette Timberland, tra cui l’iconica giacca Weatherbreaker. Questi pezzi unici sono stati d’ispirazione per la collezione Autunno-Inverno ’19 Timberland x Ræburn, composta da materiali organici e riciclati, compreso ReBOTL™, materiale di proprietà Timberland. Aiutando a contrastare l’abbondanza di plastica presente nelle discariche e negli oceani di tutto il mondo, il materiale ReBOTL™ è composto da almeno il 40% di plastica riciclata.

Esteticamente la collezione sfrutta un color blocking geometrico nelle tonalità utilitaristiche del rosso, grigio, nero e oliva. Un dettaglio unico è l’originale banda Timberlans x Ræburn, abilmente utilizzata come laccio, gancio delle zip, copertura delle cuciture e in altri punti strategici, dando ai capi un aspetto audace e fashion.

I pezzi di punta includono il Brooklyn Fabric Mid Hiker per la collezione uomo, il Delphiville Fabric Mid Hiker per la collezione donna, la Weatherbreaker Waterproof Jacket e il Fleece Backpack.

I valori sui quali si fonda il design di Raeburn sono tre – REMADE, REDUCED, RECYCLED – e sono complementari al costante impegno di Timberland nel creare nuovi prodotti responsabilmente e con un utilizzo sempre maggiore di materiali riciclati, organici e rinnovabili. Raeburn è anche portavoce di artigianalità e utilità come elementi centrali della sua filosofia di design, creando ancora una volta una connessione naturale e autentica con Timberland®.

La nuova collezione Timberland x Ræburn sarà disponibile a partire da fine ottobre presso selezionati punti vendita Timberland degli Stati Uniti, Asia ed Europa. Per saperne di più, visitate il sito timberland.com.

