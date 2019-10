Tennis Europe Junior Masters: al Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria si sfidano le giovani stelle del futuro [GALLERY]

Le migliori giovani stelle under 14 e under 16 d’Europa si sfidano nel Tennis Europe Junior Masters 2019 presso il Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria

Weekend di grande tennis a Reggio Calabria. Presso il Circolo ‘Rocco Polimeni’, dal 4 al 6 ottobre, si è svolto il consueto Tennis Europe Junior Masters, il torneo di fine anno che mette di fronte i migliori 8 ragazzi under 14 e under 16 a livello europeo, sia in campo maschile che in campo femminile. La giornata odierna è stata il culmine di un grande evento sportivo, grazie alla concomitanza di diversi eventi come i 90 anni del Circolo e soprattutto la cerimonia di premiazione regionale organizzata dal Comitato regionale Calabro della Federazione Italiana Tennis, nella quale sono stati premiati i giocatori, le squadre ed i circoli più meritevoli, che si sono distinti per i risultati ottenuti nel corso della stagione che volge alla conclusione. Presente per l’occasione il presidente FIT Angelo Binaghi.

