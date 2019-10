SL102Asymmetric – L’innovativo yacht di Sanlorenzo premiato: il primo motoryacht asimmetrico al mondo tra i migliori in Italia [GALLERY]

L’innovativo SL102Asymmetric di Sanlorenzo entra nell’ADI Design Index 2019. Sanlorenzo è stata scelta per il terzo anno consecutivo dall’Osservatorio permanente del Design ADI

L’innovativo yacht SL102Asymmetric di Sanlorenzo è entrato a far parte dell’ADI Design Index 2019, il volume di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie ogni anno il miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI.

Per il terzo anno consecutivo, Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, è stato scelto dalla commissione costituita da oltre 100 membri tra cui esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, che annualmente selezionano quelle proposte che si distinguono per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta.

I progetti pubblicati faranno parte della preselezione per il prossimo Compasso d’Oro ADI, il prestigioso premio che da oltre sessant’anni segnala al pubblico e agli specialisti i migliori designer e le migliori aziende del design italiano, insieme con quelli scelti per l’ADI Design Index 2018, in cui Sanlorenzo è stata annoverata con: l’installazione “Il mare a Milano” allestita presso La Triennale di Milano in occasione del Fuorisalone 2017 e i progetti di interior di Piero Lissoni per lo yacht crossover SX88 e di Citterio Viel per il Superyacht 460Exp.

SL102Asymmetric, presentato da Sanlorenzo lo scorso anno in occasione del Cannes Yachting Festival 2018, è il primo motoryacht asimmetrico al mondo, un progetto audace ed evoluto.

La volontà di realizzare uno yacht asimmetrico è nata da un pensiero progettuale ben preciso che fonda le radici nel DNA dell’azienda e nella sua capacità intrinseca nel ridisegnare gli ambienti interni di una barca.

La gestazione dell’idea è stata composita con più teste, menti e creatività combinate: da un’idea originaria di Chris Bangle, tra i car designer più conosciuti e rispettati nel mondo che in oltre 15 anni di collaborazione con BMW ha rivoluzionato la storia del marchio, ai tecnici e designer interni del cantiere, fino allo studio Zuccon International Project. Con l’obiettivo di ottenere una maggiore fruibilità degli spazi interni e una migliore comunicazione con l’esterno, SL102Asymmetric ripensa il layout canonico di uno yacht, mantenendo il solo passavanti sul lato di dritta ed eliminando quello sinistro, che viene portato sul tetto della struttura, consentendo attraverso questa configurazione asimmetrica, mai sperimentata prima, di recuperare circa 10 metri quadrati di superficie a favore degli ambienti interni.

Frutto di una continua ricerca sul prodotto all’insegna dell’incontro tra cura artigianale e altissime tecnologie, SL102Asymmetric dimostra ancora una volta la profonda capacità di Sanlorenzo di proporre e plasmare soluzioni mai viste prima che reinterpretano ogni volta il concetto di spazio a bordo a favore di una maggiore vivibilità.

Accanto a questo importante riconoscimento, i progetti selezionati saranno raccontati nel percorso mostra ADI Design Index 2019, allestito anche quest’anno nelle due location esclusive del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci a Milano e a seguire presso la Casa dell’Architettura dell’Acquario Romano a Roma.

