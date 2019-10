MCS – Il grande ritorno di un brand leggendario: un mix tra West American lifestyle e cultura e qualità italiana [GALLERY]

MCS: il grande ritorno di una leggenda. Heritage e futuro di un brand che non ha mai smesso di appassionare

MCS ha radici profonde. Nato negli Anni ’80 per celebrare un uomo appassionato di viaggi, amante della natura e dell’avventura, ha saputo mixare lo stile di diverse epoche, il leggendario West American lifestyle e la cultura e la qualità della moda italiana.

MCS già Marlboro Classics è stato indubbiamente uno dei brand che ha più segnato l’immaginario della moda maschile in tutto il mondo, capace di divenire riferimento culturale e stilistico fatto di codici non replicabili e propri, raccogliendo il consenso di milioni di appassionati ed estimatori.

Il brand torna alle radici, riprendendo il logo storico ispirato al leggendario Marlboro Man, con una collezione fortemente ispirata alla sua storia e a quelle immagini che ne hanno decretato il successo come premium casual brand. MCS torna sul mercato italiano ed europeo grazie agli imprenditori italiani di Nemesis, licenziataria esclusiva EMEA, Francia esclusa, capaci di tradurre il desiderio di tanti: riappropriarsi di quell’incredibile bagaglio di emozioni e riproporlo in modo attuale.

Un ufficio creativo dedicato al brand, la cui evoluzione passa anche dalla progettazione di una capsule collection di capispalla ispirati agli archivi del Brand, un ufficio marketing centralizzato e una divisione commerciale che si occupa delle vendite in Italia, Europa, Russia ed Emirati Arabi. MCS non è solo un brand di moda, questa nuova avventura segna il ritorno di una leggenda che non ha mai smesso di far sognare.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE