Milan – Reina a Gardaland con la famiglia: giornata all’insegna del divertimento per il portiere rossonero [GALLERY]

Giornata all’insegna del divertimento per Pepe Reina: il portiere del Milan a Gardaland con tutta la famiglia

Il giocatore Pepe Reina, portiere del Milan, si è divertito insieme alla bellissima moglie Yolanda e ai loro 5 figli nel parco divertimenti di Gardaland.

“Sono rare le occasioni in cui riesco a passare una giornata in famiglia accontentando Yolanda e tutti i miei bimbi” ha dichiarato in quest’occasione Reina “In più avevo proprio bisogno di un po’ di relax per scaricare l’adrenalina delle ultime partite e affrontare al meglio l’arrivo del nuovo Mister”.

Sull’andamento del Milan ha poi commentato: “E’ stato un inizio di campionato abbastanza movimentato ma adesso ci concentreremo sul futuro e sono fiducioso che i risultati saranno più che positivi”

La famiglia – accolta nel Parco dalla speciale tematizzazione di Gardaland Magic Halloween, evento in programma fino al 3 novembre – dopo un divertente giro a bordo della Mongolfiera di Peppa Pig in area Peppa Pig Land non si è lasciata scappare l’occasione di provare l’adrenalina di due tra le attrazioni più iconiche del Parco, Fuga da Atlantide e Mammut.

