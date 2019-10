Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città: simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone [GALLERY]

A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città

Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di costruzione del nuovo stadio nazionale, che rappresenterà il simbolo e il fulcro dell’evento. Il 21 dicembre la struttura celebrerà il grande impegno messo in atto per la sua realizzazione con un grande evento di apertura intitolato “HELLO, OUR STADIUM”.

In questa occasione, a cui parteciperanno importanti atleti e artisti giapponesi, si prevede che tutti i 60.000 posti disponibili saranno riempiti da appassionati spettatori. Le esibizioni musicali e sportive di alcune delle personalità più iconiche del Paese inaugureranno ufficialmente la struttura, mostrando gli incredibili talenti presenti in Giappone.

Lo stadio, che ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura delle competizioni 2020, rappresenta un omaggio alla cultura e all’artigianato giapponese nonché un simbolo del passato, del presente e del futuro del Paese. Con il suo design moderno e allo stesso tempo tradizionale, rispetta l’ambiente e la cultura nipponica: per la sua costruzione sono stati utilizzati materiali naturali provenienti da tutto il Paese, che rendono la struttura eco-compatibile e riflettono la tradizione locale. Dopo l’evento internazionale, lo stadio e lo spazio verde circostante saranno aperti al pubblico per eventi, attività sportive e momenti di svago.

