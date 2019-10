New Era – Presentata la nuova collezione NBA: blocchi di colore e loghi oversize per una linea da urlo [GALLERY]

New Era presenta la nuova linea NBA per la stagione holiday 2019

New Era presenta una nuova collezione NBA che infrange gli schemi e gioca con le più grandi hit della league di basketball made in Usa. Blocchi di colore, loghi oversize e look classici rivisitati: questa nuova collezione si caratterizza per il suo sorprendente stile grafico.

Le magliette per questa stagione sono più innovative che mai, con loghi delle squadre oversize creati con una triplice sovrapposizione per creare un nuovo effetto direzionale. E quando le temperature iniziano a scendere, ecco che diventa protagonista la giacca antivento con le iconiche scritte a nastro lungo le maniche e i colori brillanti che spiccano nel grigio cielo invernale. Per completare il look, due nuovi berretti: la più recente rivisitazione del classico 9FIFTY, arricchito adesso di un’originale fascetta regolabile su cui è scritto il nome della squadra, o un berretto con fondo nero e fascetta regolabile e calotta alta realizzato in uno spesso tessuto tattile.

La collezione è dedicata ai team che hanno fatto la storia dell’NBA: dai Los Angeles Lakers, ai Chicago Bulls fino ai Boston Celtics, e permette di esprimere se stessi e di sostenere la squadra del cuore durante il camp

ionato.

