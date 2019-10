NBA – Tifoso… Ferrari per Belinelli: Leclerc in prima fila per fare il tifo per gli Spurs [FOTO e VIDEO]

Belinelli incontra Leclerc: il monegasco della Ferrari in prima fila a fare il tifo per gli Spurs

E’ tutto pronto per un nuovo round della stagione 2019 di Formula 1: dopo la vittoria in Hamilton in Messico,i piloti si spostano adesso ad Austin. Prima della nuova sfida, Leclerc si è goduto un po’ di puro spettacolo… a spicchi: il monegasco della Ferrari ha infatti assistito alla gara degli Spurs facendo il tifo per l’italiano Marco Belinelli. I due si sono poi incontrati, ringraziandosi a vicenda: “N°1! Grazie per l’invito ieri, e complimenti per la vittoria“, ha scritto Leclerc nelle sue Storie Instagram, “E’ stato super averti qui a San Antonio e non vedo l’ora di venire ad un GP!“, ha aggiunto invece Belinelli.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE