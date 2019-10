NBA – Notte di Halloween da paura: LeBron James diventa LeDward Mani di Forbice [FOTO]

Che paura con LeBron James: il cestista dei Lakers diventa LeDward Mani di Forbice per la notte di Halloween

La notte di Halloween è arrivata e tutto il mondo è pronto per celebrare questa festa di origine celtica, tradizionale negli Stati Uniti, ma ormai famosa a livello globale. Arrivano proprio dagli States le prime foto macabre: in una serata di ‘riposo’ LeBron James si è dedicato ad un travestimento da paura. Il cestista dei Lakers è divenato infatti “LeDward Mani di Forbice”. Abito mozzafiato, capigliatura folta e trucco involto per LeBron, che ha mostrato sui social il suo travestimento. “LeDward Scissorhands ⚔️ Happy Halloween beautiful people“, ha scritto.

