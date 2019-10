MotoGp – In Thailandia Jhajar fa sorridere Valentino Rossi: la sexy ombrellina del Dottore [GALLERY]

Jhajar al fianco di Valentino Rossi a Buriram: la sexy ombrellina del Dottore per il Gp della Thailandia

Il Gp della Thailandia non ha sorriso, quest’anno, a Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso la sua gara a Buriram lontanissimo dai migliori, a differenza dello scorso anno, quando arrivò quarto, appena ai piedi del podio. Il nove volte campione del mondo adesso vuole concentrarsi sul lavoro da svolgere in Yamaha per rendere la sua M1 più competitiva. In attesa di ritrovare il sorriso grazie alle sue prestazioni in pista, il Dottore sorride grazie alle sue fan e… ombrelline. In Thailandia Valentino Rossi ha avuto al suo fianco una grid girl sensuale, che sui social ha condiviso tanti scatti col pilota Yamaha.

