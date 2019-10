MotoGp – Palla 8 in buca d’angolo, Marquez è campione del mondo: le immagini della festa in Thailandia [GALLERY]

Il pilota della Honda ha festeggiato con una palla da biliardo numero 8 il suo ottavo titolo in carriera, il sesto in MotoGp

Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp per la sesta volta in carriera, otto i titoli mondiali complessivi se si contano anche quelli in 125 e 250. Una bacheca immensa per un pilota di 26 anni che sta riscrivendo record su record, entrando di diritto nel gotha del motociclismo. In Thailandia il pilota spagnolo ha festeggiato vincendo la gara, rendendosi protagonista di un siparietto divertente con stecca e palla da biliardo rigorosamente numero 8. Marquez prima va in buca e poi esulta con i propri tifosi, portandosi poi la gigantesca palla sul podio. Nella gallery tutte le foto della festa…

