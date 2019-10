MotoGp – Festa in maschera da urlo: Francesca Sofia Novello diventa una sexy Kill Bill [FOTO e VIDEO]

Francesca Sofia Novello sensualissima nel suo look da Kill Bill per la festa di compleanno dell’amico

Il weekend di Valentino Rossi non è stato positivo in Giappone, mentre sembra essere stato più che divertente quello della sua dolce metà in Italia. Francesca Sofia Novello è stata infatti ad una festa in maschera con la sua crew per il compleanno di un amico, tra travestimenti sexy e balli divertenti.

La bella modella italiana ha deciso di mascherarsi da Kill Bill, sfoggiando una tutina gialla aderente davverso sensuale. Con lei anche la sua amica Carmen Victoria Rodriguez, mascherata da Robin e altri amici travestiti da altri personggi come Batman, ed i protagonisti della Casa di Carta.

