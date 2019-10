MotoGp – Le abitudini non cambiano: Francesca Sofia Novello raggiunge il suo Valentino Rossi, cena con vista anche in Malesia [FOTO e VIDEO]

Franceca Sofia Novello in Malesia per supportare Valentino Rossi: la bella modella al fianco del Dottore per il penultimo round della stagione

E’ tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. I piloti si sfideranno sul circuito di Sepang per una nuova sfida appassionante. Per il Gp della Malesia, Valentino Rossi ha voluto con sè la sua Francesca Sofia Novello: la bella modella italiana è infatti partita alla volta di Kuala Lumpur per qualche giorno di relax con la sua dolce metà e per dargli la carica giusta in un momento sportivo non troppo facile.

Come è accaduto diverse volte in Italia, dove Valentino Rossi e Franceca Sofia Novello erano soliti pranzare, prima di un nuovo weekend di gara in un posto speciale, con una vista mozzafiato, anche in malesia la bella coppia ha rispettato la tradizione, questa volta: “cena con vista” per i due piccioncini.

