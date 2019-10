“Non sono coincidenze, sei TU”, 8 anni fa la morte di Marco Simoncelli: il commovente messaggio del team Sic58 [FOTO]

Il Team SIC58 ricorda Marco Simoncelli nel giorno dell’anniversario della sua morte: le commoventi parole sui social

Sono passati 8 lunghi anni dalla tragica scomparsa di Marco Simoncelli: il giovane pilota italiano deceduto dopo uno spaventoso incidente sul cricuito di Sepang. Nonostante il passare del tempo, però, il Sic è scolpito nel cuore di tantissimi appassionati, dei suoi cari e degli amici, che oggi, nel giorno dell’anniversario della sua morte, lo hanno voluto ricordare sui social. Breve e diretto l’amico Mattia Pasini: “sono già 8 ANNI, ma è come se fossi ancora qui cn me! ❤️ #sic“, ha scritto a margine di una dolce foto che lo ritrae in compagnia del Sic. Anche Tatsuki Suzuki ha voluto omaggiare Simoncelli con un post social: “Ciao Marco. Noi corriamo sempre con te. E io con Paolo continueremo a farti divertire. Grazie e ciao Boss“. Ma è il post del Team SIC58 che fa veramente commuovere:

Sepang – 23 ottobre 2011

Sei vivo dentro di noi, nei nostri ricordi, nelle nostre teste e nei nostri cuori.

Sei in tutto quello che facciamo, la nostra benzina, la nostra motivazione.

Sei con noi ogni volta che facciamo un podio o una pole e l’hai dimostrato a Jerez, a Misano, a Motegi.

Non sono coincidenze, sei TU ❤️

Sempre con noi,

sempre nel cuore ❤️

#Sic58

