Mango x Fero – La nuova collezione a favore della lotta contro il cancro al seno [GALLERY]

Mango x Fero: i proventi ottenuti dalla vendita di questa collezione saranno interamente devoluti alla Fondazione Fero, organizzazione impegnata nella ricerca traslazionale in campo oncologico. Nel 2008 l’azienda ha raccolto oltre 320.000 euro

Mango e la Fondazione Fero tornano a collaborare nella lotta contro il cancro al seno. Il marchio ha messo in vendita una nuova collezione di magliette, felpe e altri prodotti in occasione della commemorazione della Giornata internazionale contro il cancro al seno, che si terrà il prossimo 19 ottobre. L’azienda prosegue quindi il suo contributo nella lotta contro questa malattia e collabora ancora una volta con la Fondazione Fero, impegnata a promuovere la ricerca traslazionale in campo oncologico.

La collezione, già disponibile online, comprende due magliette, una felpa e un necessaire della linea Woman, disponibili a partire dal prossimo 7 ottobre in una vasta selezione di punti vendita nel mondo. I capi e gli accessori che la compongono contengono messaggi di incoraggiamento e speranza, oltre all’iconico fiocco rosa.

La totalità dei proventi delle vendite di questa collezione sarà destinata alla Fondazione Fero. Nel 2018 la vendita di questa collezione ha consentito di raccogliere oltre 320.000 euro, destinati interamente a un programma di diagnosi molecolare avanzata del cancro al seno, il cui obiettivo è rilevare le alterazioni molecolari chiave nello sviluppo del tumore e trattabili con terapie mirate.

Inoltre, Mango likes you, il club fedeltà del marchio, darà il doppio di Like ai suoi membri per l’acquisto di questi capi solidali. Questo programma consente di scambiare i Like ottenuti con micro-donazioni a diverse ONG.

Lo scorso mese di giugno, Mango ha lanciato per la prima volta una collezione solidale in occasione della Giornata mondiale contro il cancro alla prostata disponibile per la linea Man, sempre in collaborazione con la Fondazione Fero.

