Amuleto Pearl – La lampada di Ramun, un incontro tra la tecnologia futurista ed il valore dell’inimitabile eredità artigianale

Con la sua visione artistica e l’innata generosità nel riconoscere il valore di altri artisti, Mendini ha scelto di mettere in mostra non solo il suo lavoro ma anche quello di grandi artisti e designer che lo hanno ispirato. Tra gli altri, Paul Signac, Wassily Kandinsky, Henri Matisse e Oskar Schlemmer, Theo van Doesburg e Gerrit Rietveld oltre a designer italiani come Gio Ponti, Michele de Lucchi e Gaetano Pesce, insieme ai quadri dell’artista americano contemporaneo Peter Halley. Un vero e proprio viaggio fra arti visive, architettura e design attraverso l’esposizione di oltre 200 oggetti.

Da lui stesso curata prima della sua scomparsa, Mondo Mendini – Il mondo di Alessandro Mendini mette al centro della scena l’eccezionale creatività e l’umorismo del Maestro italiano. Più di due anni fa, il museo gli diede carta bianca per progettare una sua personale per celebrare il venticinquesimo anniversario del museo da lui stesso progettato. Mendini era entusiasta di mettere insieme un’esibizione per il ‘suo’ eccentrico e colorato museo che progettò nel 1994 assieme a Michele de Lucchi, Philippe Starck e Coop Himmelb(l)au.

AMULETO

Prodotto simbolo della collezione RAMUN, AMULETO è una lampada da tavolo, del tutto unica per qualità e caratteristiche, che incarna la filosofia di Mendini. Dal punto di vista stilistico, i suoi tre anelli simboleggiano l’armonia del sole, della luna e della terra mentre la particolare struttura ispirata all’articolazione del braccio umano e il dimmer con 51 livelli di luminosità attestano la grande cura nella progettazione da un punto di vista sia funzionale che estetico.

AMULETO rappresenta il perfetto incontro tra funzionalità, sicurezza e valore artistico. Attraverso la collaborazione con il reparto oculistico di un ospedale universitario, la lampada è stata progettata e testata per proteggere al meglio la vista.

La forma ad anello del disco illuminante di Amuleto, ad esempio, riduce l’ombra al minimo, fornendo massima protezione alla vista e un’illuminazione ottimale. Inoltre, grazie al fatto che la sua luce non produce raggi ultravioletti e infrarossi, sfarfallio e surriscaldamento, assicura protezione anche per la pelle. Amuleto è certificato in base alla direttiva europea RoHS e ha ottenuto un attestato di sicurezza fotobiologica, che determina l’impatto della luce sulla vista. Inoltre, tra i vantaggi dell’alta tecnologia adottata da RAMUN: Amuleto emette luce naturale con un’elevata resa cromatica, ideale anche in contesti dove la luce ha un ruolo fondamentale come musei e sale operatorie; utilizza solo un quinto dell’energia rispetto alle luci normali, non richiede nessuna manutenzione e sostituzioni per 20 anni considerando un utilizzo medio di 6 ore al giorno.

Ideale come regalo porta fortuna

Sulla base di ogni lampada è inciso il messaggio di Alessandro Mendini ‘‘Questa lampada porta fortuna”. Le lampade RAMUN rappresentano infatti una perfetta idea regalo per ricorrenze speciali.