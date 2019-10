Juventus-Bologna, accoglienza da urlo per Mihajlovic allo Stadium: un caloroso benvenuto per il serbo

Mihajlovic in panchina allo Stadium: calorosissima accoglienza per il tecnico serbo a Torino

Sinisa Mihajlovic ce l’ha fatta: il tecnico serbo è regolamente in panchina allo Stadium per guidare il suo Bologna nel terzo anticipo di oggi dell’ottava giornata di Serie A contro la Juventus. A qualche settimana dal termine del secondo ciclo di chemioterapia, Mihajlovic ce l’ha messa tutta per seguire i rossoblu a Torino.

Un’accoglienza calorosissima per il tecnico serbo all’Allianz Stadium, dove tutti i tifosi hanno dedicato un lunghissimo ed intenso applauso a Mihajlovic al momento della lettura delle formazioni.

