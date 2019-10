Home of Classics – Presentato il nuovo pack di adidas Originals [GALLERY]

adidas Originals presenta una rivisitazione del pack Home of Classics, con uno dei modelli intramontabili più apprezzati; la Supercourt, una sneaker con elementi stilistici tratti dall’archivio pensata per una nuova generazione.

A rendere le sneaker adidas intramontabili sono i viaggi e le azioni di chi le indossa, perché scarpe progettate con cura incarnano le esperienze della vita. Documentando una serie di esperienze condivise dai creatori di New York e Tokyo, adidas Originals ha collaborato con la community di viaggi globale Trippin per seguire i creator in luoghi noti delle proprie città, con ai piedi silhouette iconiche che riflettono l’impronta di chi le indossa e anche l’impronta che chi le indossa lascia sulla cultura della propria città.

Il nuovo pack Home of Classics è composto da sneaker che non puntano su caratteristiche high-tech, ma sui semplici elementi iconici: tre strisce, pelle bianca e gomma. Protagoniste del pack sono tre nuove versioni della Supercourt – scarpe ispirate ad un archivio di sneaker classiche che ha infranto record e regole per generazioni – le cui nuove varianti rivisitano la tradizionale pelle bianca con colorazioni moderne, impreziosite da tomaia, fodera in pelle pregiata e fodera interna in lino per un maggior sprint.

Il lancio di Home of Classics presenta anche grandi classici come Stan Smith, Superstar 80s, Continental 80, Rivalry Lo e A.R. Trainer – sneaker che rispecchiano ben 50 anni di esperienza, culminati in una varietà di silhouette iconiche. Sono sneaker progettate con cura e pronte per nuove esperienze, come quelle vissute dai creator di tutto il mondo.

Il pack Home of Classics sarà disponibile dal 17 ottobre su www.adidas.com/homeofclassics, all’interno del Flagship Store Originals Milano in via Toqueville 11 e in selezionati store in tutta Italia.

