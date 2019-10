Havaianas – Presentata la special edtion per Natale-Capodanno [GALLERY]

Havaianas presenta la special edition per Natale Capodanno

Ancora una volta, abbiamo realizzato un modello speciale per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ad arricchire le nuove infradito un motivo a onde che richiama la tradizione brasiliana di andare in spiaggia e saltare 7 onde, esprimendo un desiderio per ciascuna. Naturalmente, non poteva mancare il consueto colore bianco indossato a Capodanno.

I modelli presentano la suola stampata color sabbia, con le parole Sol = sole, Praia = spiaggia e Mar = mare: le 3 cose che desideriamo di più a metà dicembre. Tutti i modelli sono disponibili su www.havaianas.com e presso gli store Havaianas RRP

Prezzo Slim: 34 euro

Prezzo Luna: 30 euro

