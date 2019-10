Granfondo Campagnolo Roma: una grande festa del ciclismo

Tantissimi appassionati giunti da 62 paesi per pedalare nella Capitale su strade chiuse al traffico. Dopo il traguardo tutti i ciclisti si sono ritrovati al Villaggio Expo al Circo Massimo. Fabio Cini e Natalia Shuvalova i vincitori di questa edizione

All’alba di questa mattina, mentre il primo sole illuminava lo scenario unico dei Fori Imperiali e il Colosseo, tantissimi cicloamatori, amici e famiglie hanno preso il via dell’ottava edizione della Granfondo Campagnolo Roma.

Con il sole che iniziava a splendere su Roma, amatori, ciclisti esperti e neofiti della bicicletta hanno sfilato insieme nel centro di Roma su strade interamente chiuse al traffico dando vita ad un serpentone dai riflessi rossi e gialli, come le maglie di questa edizione, che ha toccato i simboli della Capitale tra il Colosseo, i Fori Imperiali, il centro di Roma, l’Appia Antica e l’Arco di Druso.

Tanti i partecipanti stranieri, come dimostrato dal numero di iscritti provenienti da ben 62 nazioni. Dopo l’Italia i paesi più rappresentati sono stati l’Inghilterra, la Germania, la Francia e la Russia e non sono mancati ciclisti dal Belgio, Paesi Bassi, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Israele, Messico, Nuova Zelanda e Filippine, solo per citarne alcuni.

I vincitori

Il corridore che ha realizzato il miglior tempo sulle salite cronometrate della ottava edizione della Granfondo Campagnolo Roma è stato Fabio Cini, davanti a Dmitry Puzanov e Gabriel Corredor. Tra le donne la vittoria è andata a Natalia Shuvalova, davanti a Camila Cortes e Luisa Isonni.

Una volta giunti al traguardo, i tanti partecipanti hanno invaso il Villaggio Expo del Circo Massimo, dove hanno trovato il ristoro tecnico offerto dall’organizzazione, accompagnati dall’intrattenimento di Dimensione Suono Roma con le voci di Paolo Mutton e Paolo Mei e i tanti brand del mondo del ciclismo presenti con i loro: Campagnolo, Alé, SiS e i media partner Corriere dello Sport e Dimensione Suono Roma.

