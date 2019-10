Calzedonia LegShow 2019 – Tutto lo spettacolo della seconda edizione della sfilata dei collant più famosi [GALLERY]

Grande spettacolo ieri per il Calzedonia LegShow 2019: la moda riparte dai collant

Attesissima la seconda edizione del LegShow Calzedonia che ha aperto le porte a Verona l’8 ottobre alle ore 19.00. La sfilata-evento, che ha coinciso con il compleanno del collant a 60 anni dalla sua invenzione, ha celebrato il capo non più solo come accessorio, ma come vero protagonista del guardaroba femminile capace di impreziosire anche i look più easy.

Nell’ headquarter dell’azienda veronese ha presto vita così il LegShow 2019 Hotel Edition. La passerella come ingresso regale di un Grand Hotel, illuminata sul fondo da una parete di stanze le cui porte attraverso giochi di luci e ombre, hanno dato vita a scenari suggestivi che hanno accompagnato le uscite della collezione FW 19/20.

Il diktat di stagione? Logomania! I collant si sono vestiti di lettere e scritte, come le proposte logate macro con le cifre CLZ o le scritte flock all over che avvolgono la gamba per un grafico effetto dentelle.

Per le più audaci le texture si fanno metallizzate e lucenti, catalizzatrici anche degli sguardi più distratti. Collant e leggings diventano sfavillanti armi di seduzione che rubano la scena agli abiti, e accendono i look più minimal.

Le fantasie giocano un ruolo di primo piano nell’immaginario creativo della collezione. Tra i motivi più appealing quelli di stampo Brit – come il pied-de-coq, i macrorombi stile Argyle e i rigati gessati un po’ Oxfrod street.

Warm and cosy le versioni in cashmere, accanto a coste glitter sui toni dei rossi, per un effetto cocoon caldo e confortevole.

In front row un parterre d’eccezione, mix di celeb come la super modella ungherese Barbara Palvin, già volto di Calzedonia Mare e top influencer, tra le più seguite del panorama social mondiale. Main guest Chiara Ferragni, da diverse stagioni digital ambassador del marchio.

Tante le attivazioni digital, in linea con il mood hôtellerie della sfilata e mirate a esaltare il macro-trend logomania della collezione.

Il glam team composto da MAC Cosmetics per il make-up con l’équipe guidata da Michele Magnani e da COTRIL per l’hair styling, attraverso le mani esperte di Giovanni Iovino.

