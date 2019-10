Formula 1 – Qualifiche spostate, Verstappen ha mantenuto la ‘promessa’: i piloti si sfidano a Fifa

Max Verstappen è un uomo di parola: sfida a Fifa con i colleghi nel sabato di inattività in pista a Suzuka

Il possibile arrivo del Tifone Hagibis sul ciruito di Suzuka ha costretto gli organizzatori del Gp del Giappone a spostare le qualifiche della gara giapponese, annullando qualsiasi attività in pista nella giornata di sabato. I piloti, condizioni meteo permettendo, scenderanno in pista nella notte italiana, a poche ore dalla gara di domani mattina, per andare a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza.

Nella giornata di giovedì, in conferenza stampa e anche ieri, dopo le Fp2 e l’annuncio della cancellazione delle attività in pista di oggi, Verstappen ha più volte affermato che in caso di mancate qualifiche avrebbe sfidato i suoi colleghi a Fifa. Parola mantenuta: “il sabato più competitivo che abbiamo avuto negli anni“, ha scherzato sui social l’olandese della Red Bull postando foto mentre gioca alla Play Station con Sainz, Norris e Perez.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE