Calcio Femminile – Qualificazioni Euro 2021: Italia super a Palermo, Girelli e Giugliano asfaltano la Bosnia

Le Ragazze Mondiali entusiasmano a Palermo: l’Italia batte la Bosnia 2-0 nella quarta sfida di qualificazioni Euro 2021

Grande spettacolo al Barbera di Palermo: le azzurre del calcio sono state accolte da oltre 5000 tifosi per la quarta partita delle qualificazioni a Euro 2021. L’Italia femminile ha affrontato oggi la Bosnia, battuta per 2-0 grazie alle reti di Girelli e Giugliano. Se nelle prime tre partite, nonostante i successi, le azzurre non avevano brillato, oggi a Palermo hanno regalato uno spettacolo unico agli spettatori italiani con una prestazione convincente.

Le azzurre dunque consolidano il loro primato nel Gruppo B e pensa adesso alle prossime sfide, in programma l’8 e il 12 novembre rispettivamente contro Georgia a Benevento e Malta a Castel di Sangro.

