Un Cabaret total white, tra chandelier e artisti da cafè chantant: la Premier dello Show Intimissimi [GALLERY]

Ieri, 29 ottobre è andato in scena Intimissimi con un evento che ha invitato gli ospiti ad entrare in un cabaret in un’inedita versione total white, tra chandelier e artisti da café chantant

Brusio di voci allegre, ticchettio di tacchi, fruscio di sete fluide. Un botteghino all’ingresso accoglie un parterre di ospiti d’eccezione ad entrare per la Première dell’attesissimo fashion show Intimissimi. All’interno, la sorpresa. Un ambiente inondato di luce, tra pareti candide e allestimenti lattei. È così il White Cabaret firmato Intimissimi. Mille luci, grandi lampadari con scenografiche cascate di cristalli, atmosfere jolie da café chantant hanno fatto da set alla sfilata. Una palette in purezza che si fa ideale pagina bianca sulla quale ogni donna può proiettare la propria visione di sé.

L’esperienza di chi assiste allo show si è fatta così immersiva, anche grazie a meravigliosi artisti che hanno pensato ad hoc per l’evento Intimissimi una serie di performance coinvolgenti, un insieme di live show emozionali, veri e propri tableau vivant che hanno reso ancora più coinvolgente questo Folies Bergère moderno e contemporaneo. In scena ha sfilato la lingerie della collezione f/w 2019/20: reggiseni a triangolo e culotte in pizzo, balconcini fleurie tono su tono con slip coordinati, reggiseni bandeau e body di pizzo, inediti bra top di pelle stretch. E poi ancora gli stampati: maculati e pitoné su tulle, Principe di Galles e checked e petit pois. Per la sera, l’intimo s’impreziosisce di velluti dévoré dai bordi di frange coquette, di dentelle in stile boudoir, di bagliori gold.

Ma Intimissimi non è solo intimo. Ecco allora gli eleganti pigiami in raso di seta dal taglio maschile: giacche profilate a contrasto e pantaloni fluidi in tinta unita nelle quattro tonalità passe-partout bianco, nero e rosa antico, oltre che nel nuovo colore rosso. Inedite versioni con top taglio a kimono su pantaloni a palazzo oppure con giacche double breasted. Lunghe sottovesti con spalline sottili o canotte di satin su shorts coordinati, seducenti e intriganti. Ad accompagnarle, l’uomo di Intimissimi Uomo, moderno e di stile.

Pigiami dal taglio classico, a tinta unita o con motivi eleganti, vestaglie avvolgenti, pantaloni homewear comodi ma al tempo stesso ricercati, di vari pesi e strutture, adatti a tutte le esigenze. E poi i classici intramontabili, la maglieria e i boxer essenziali ed eleganti, da sempre capi iconici di Intimissimi Uomo.

A definire ancor di più il mood di queste Joséphine Baker 3.0, ci hanno pensato Franco Gobbi e Michele Magnani. Franco Gobbi – hairsylist di fama internazionale e global brand ambassador di Milk_Shake – per lo show ha adornato le acconciature con perle intrecciate tra i capelli e cascate di cristalli stile vedette del varietà. Per il trucco, Michele Magnani Global Senior Artist di MAC Cosmetics ha realizzato un make-up luminoso e impreziosisce il look con l’applicazione di strass. R.S.V.P. I riflettori non si sono spenti dopo il White Cabaret, anzi. Ha preso infatti vita l’esclusivo after party firmato Intimissimi. In lista ospiti selezionatissimi per una festa super esclusiva. Musica e cocktail per una festa ad alto tasso di coolness.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE