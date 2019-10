L’estate è finita, ma non per Beatrice Bouchard: lato B in vista e foto hot fanno alzare la temperatura! [GALLERY]

L’estate è finita, ma Beatrice Bouchard continua a godersi sole e mare in pieno relax: la sexy influencer, cugina della tennista Genie Bouchard, fa impazzire Instagram a suon di scatti hot

L’estate è finita, si ritorna ai soliti ritmi di tutti i giorni, il sole e il mare sono ormai un lontano ricordo. Ma non per tutti. Beatrice Bouchard può godersi ancora gli ultimi scampoli di vacanza, come testimoniano le foto postate su Instagram. La cugina della tennista Genie Bouchard, aggiorna costantemente il proprio profilo social con scatti da far impazzire: lato B in bella mostra, sexy bikini, allenamenti non mancano mai fra le foto pubblicate dalla sexy influencer. Nei giorni in cui il surriscaldamento globale è uno dei temi all’ordine del giorno, Beatrice Bouchard è sul banco degli imputati: dove c’è lei è sempre alta la temperatura!

