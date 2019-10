Un nuovo futuro tutto al femminile con Aw Lab: sabato a Milano il forum di WMNS Together [GALLERY]

Il 5 ottobre a Milano il Forum dedicato alle ragazze che vogliono cambiare il mondo: un nuovo futuro femminile col progetto WMNS Together di Aw Lab

Sei giovani donne si riuniscono per discutere il loro avvenire e condividere i loro pensieri in un forum che ha un obiettivo semplice e molto chiaro: definire un nuovo futuro al femminile. Un luogo di incontro che saprà catalizzare le energie dei partecipanti attraverso performance live, musica, arte e l’intervento di special guest, collettivi e crew che già ora stanno disegnando il futuro delle donne nel nostro Paese attraverso le loro passioni.

Sofia Viscardi, scrittrice e youtuber. Rossella Fiamingo, campionessa internazionale di scherma. Greta Tosoni e Greta Elisabetta Vio, fondatrici del progetto instagram Virgin & Martyr. Emma Allegretti, artista ed illustratrice. Valentina Vernia, ballerina. Sono loro le principali protagoniste del forum WMNS TOGETHER promosso da AW LAB, un incontro di dialogo, confronto e riflessione sul futuro delle donne, che vedrà svolgere i suoi lavori il 5 ottobre al BASE Milano.

Un happening aperto al pubblico che ha il preciso compito di domandare alle ragazze delle nuove generazioni cos’è davvero importante per loro, comprenderlo, definirlo e dichiararlo in un manifesto di idee ed obiettivi concreti. Scuola ed educazione, sport, arte, creatività, diversità, raccontate dalle protagoniste e discusse col pubblico attraverso talks, racconti di esperienze personali, immagini e video.

Il Base di Milano capitale delle Donne per un giorno. Anche attraverso uno showcase di collettivi, community e crew tutte al femminile come “EGA”, “Calcetto Eleganza Ladies”, “Guerrilla Cakes”, “Virgo”, “Tutte Collective”, “Flying Girls”, “Mulieris Magazine”, “Bossy”. Oltre al live show di Elasi, un esclusivo dj set di Elisa Bee e la dance session di Modulo Academy.

Talks, concerti, DJ Set, Dance session, per un pomeriggio all’insegna dell’inclusività e che vuole rappresentare un vero e proprio riferimento per le ragazze che vogliono essere protagoniste del loro futuro e che desiderano tracciare una via perché le parole non restino tali ma si trasformino in realtà.

AW LAB ha deciso di creare questo momento di confronto per iniziare, insieme a tutte coloro che parteciperanno al forum, un percorso di intenti ed azioni basate sul Manifesto WMNS TOGETHER che scaturirà da questo giorno di lavoro e dalle migliaia di suggerimenti giunti fino ad oggi grazie alla call to action, effettuata sin dall’inizio di quest’estate, delle testimonial del progetto.

