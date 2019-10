Alpine A110S – La nuova coupè leggera: intensa personalità sportiva ed elevata potenza di motore [GALLERY]

Alpine presenta il nuovo modello A110S: intensa personalità sportiva e stile deciso

Con un’intensa personalità sportiva e uno stile deciso, l’A110S si unisce all’A110 Pure e all’A110 Légende nella gamma di modelli Alpine. Assumendo una posizione nella parte superiore della gamma, la A110S è una coupé leggera caratterizzata da elevata potenza del motore, una configurazione focalizzata del telaio e raffinati elementi di design.

L’A110S è stata progettata per offrire una risposta di maneggevolezza precisa e una stabilità alle alte velocità. Lo stile sofisticato fiorisce dentro e fuori, così come l’uso di materiali di alta gamma come la fibra di carbonio e il rivestimento Dinamica amplificano la natura decisa della vettura.

Al suo centro una vera Alpine, l’A110S è un’auto sportiva a due posti con motore centrale che eroga 292 CV e pesa 1114 kg. È coinvolgente guidare a tutte le velocità pur rimanendo a proprio agio nell’uso quotidiano. Accessibile e poco impegnativo da guidare, l’A110S è fedele ai principi alla base di Alpine di ingegneria leggera, dimensioni compatte e prestazioni attraverso l’agilità.

Al prezzo di € 66.500, l’A110S è disponibile per l’ordine immediato. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

