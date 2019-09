Vault by Vans e Retrosuperfuture presentano una capsule collection esclusiva [GALLERY+

Retrosuperfuture e Vault by Vans insieme per una capsule collection esclusiva

RETROSUPERFUTURE ha introdotto il concetto di collaborazione nel settore degli occhiali nel 2008. Questo approccio è diventato uno dei pilastri del DNA del marchio di RSF, lavorando con persone e brand di ispirazione a livello globale negli ultimi 11 anni.

La collezione RETROSUPERFUTURE / VAULT BY VANS è una collaborazione che celebra l’essenza della classica cultura streetwear. Sinonimo di stile senza tempo e autentico, Vans è un’autorità e un’icona nella scena.

Per la prima volta, RSF si espande oltre il regno degli occhiali, progettando una capsule collection con codice colore che comprende calzature e magliette a manica lunga.

L’idea si basa sul concetto che sin da quando eravamo bambini a scuola, la regola generale di stile era quella di abbinare la t-shirt con le sneakers.

Pertanto, l’uso del marchio RSF del colore sugli occhiali è tradotto su calzature e abbigliamento, dove una rigida regola di abbinamento è stata impostata e rispettata nell’intera collezione: i toni naturali sono abbinati a tonalità vivaci contrastanti. Il kaki infatti è abbinato al verde acido e il nero è abbinato a un viola pungente in ogni componente della capsule collection.

I due marchi hanno scelto ciascuno un pezzo chiave dai loro archivi: Smile di RSF e OG 43 LX di Vans sono i punti centrali della collaborazione.

Gli occhiali Smile di RSF si abbinano al fascino giovane e fresco di Vault by Vans. Il design robusto è stato realizzato seguendo la combinazione di colori dell’intera collezione, abbinando un kaki chiaro con lenti verde acido e una montatura nera con lenti viola acceso. Entrambi i modelli dispongono di esclusive iscrizioni del marchio sull’esterno delle stanghette.

Come il resto della collezione, anche le magliette a manica lunga seguono il codice colore: tonalità naturali con sfumature acide contrastanti. L’iconica Style 43 OG LX Vault di Vans completa il look, caratterizzato da una combinazione di materiale e marchio RSF 3D gommato. Tocco finale: la suola traslucida, una in verde acido e una in viola.

RSF e Vans sono entrambi focalizzati sulla progettazione di prodotti che consentono allo stile personale di far emergere la propria espressione creativa. Inoltre, come impegno a potenziare e celebrare la creatività delle donne nella moda, RSF e Vans hanno lavorato a stretto contatto con Agostina Galvez, una giovane film maker di talento e Chynna, una stella nascente nella scena hip-hop.

RSF / VAULT BY VANS uscirà il 13 settembre, con una festa di lancio a Milano, che presenterà una line-up completa di talentuose musiciste donne.

La collezione sarà disponibile presso i negozi RETROSUPERFUTURE, i rivenditori Vault by Vans e online su retrosuperfuture.com dal 13 settembre.

