Splendida iniziativa di Vans: presentata la collezione per celebrare il mese della Breast Cancer Awareness [GALLERY]

In onore del mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, Vans è orgoglioso di presentare una collezione pensata non solo per educare le giovani donne a controllare il loro seno e la diagnosi precoce, ma per mostrare la bellezza e la forza di coloro che sono colpiti dal cancro al seno. Disponibile a partire dal 1°ottobre 2019, almeno $200.000 del ricavato della raccolta di sensibilizzazione di Vans andranno a beneficio di CoppaFeel! – un’organizzazione benefica di sensibilizzazione sul cancro al seno con sede nel Regno Unito che promuove la diagnosi precoce e incoraggia a conoscere meglio il proprio corpo.

“Per la nostra organizzazione benefica, questa collaborazione con Vans è un sogno diventato realtà”, afferma Kris Hallenga, fondatore di Coppa Feel!. “Siamo entusiasti dell’opportunità di diffondere il nostro messaggio al pubblico di Vans, in quanto questo progetto ci consentirà di dire a più persone perché controllare il loro seno è così importante e, in cambio, salvare vite. CoppaFeel! esiste per sradicare la diagnosi tardiva del carcinoma mammario educando tutti – ragazze, ragazzi e amici – sul loro corpo e incoraggiarli a controllare qualcosa di anormale “.

Create da un gruppo di designer Vans, sia la grafica che le illustrazioni utilizzate nella collezione sono state progettate per promuovere la rappresentazione e l’empowerment della tematica. “Lo stile illustrativo utilizza forme semplici e una linea minimale per evidenziare l’uso audace del colore e l’unità delle figure ad incastro. Il cancro al seno è una malattia che colpisce tutti, indipendentemente dalla razza o dallo status, e volevamo che le donne nelle illustrazioni riflettessero questa realtà ”, afferma Diandre Fuentes, designer di calzature Vans. “Collaborando con Coppa Feel!, non possiamo solo mostrare la bellezza delle donne che hanno il cancro al seno, ma fornire anche un’istruzione per abbattere i tabù della diagnosi precoce ed incoraggiare i consumatori a controllarsi e difendere le loro esigenze di salute”.

Le calzature, l’abbigliamento e gli accessori presentano quattro modelli principali, tutti incentrati sul seno. Donne disegnate a mano di tutte le forme e colori mostrano la portata della massa del cancro al seno unendole attraverso il potere dell’autocontrollo. Un’affermazione positiva di “You got got this” è ricamata sulla tomaia mentre una sequenza dettagliata mostra i modi per eseguire gli auto-esami. Infine, i designer hanno preso l’iconico motivo a scacchiera di Vans aggiornandolo con nudi di tutti i colori per celebrare la forza di tutti coloro a cui è stato diagnosticato o che sono colpiti dal cancro al seno.

La collezione Vans Breast Cancer Awareness è disponibile per uomini, donne e bambini, perché ha un impatto su tutti. Unisciti a Vans e CoppaFeel! questo ottobre mentre sensibilizziamo e forniamo istruzione ai consumatori per conoscere i loro corpi.

Visita Vans.eu per saperne di più su CoppaFeel! e per acquistare la collezione.

